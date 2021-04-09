Названа причина смерти Рудольфа Фурманова
Руководителя театра Русской антрепризы не стало 9 апреля на 83-м году жизни.
Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru
Причиной смерти народного артиста РФ и бессменного руководителя театра Русской антрепризы Рудольфа Фурманова стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщается на сайте петербургского театра.
«Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне», — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Рудольфа Фурманова не стало 9 апреля. Известно, что он длительное время лежал в больнице — на реабилитации после коронавируса. Народный артист сыграл больше 80 ролей в кино и на сцене. В 1988 году он основал театр «Русская антреприза» и был его бессменным художественным руководителем. Рудольфу Фурманову было 82 года.
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