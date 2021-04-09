Сергей Безруков о Фурманове: «Я был убежден, что Рудик выкарабкается!»

Смерть руководителя театра Русской антрепризы имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова настоящий удар, вызывающий растерянность. Так в интервью для 5-tv.ru отреагировал на печальные новости народный артист РФ и президент премии «Фигаро» Сергей Безруков.

«Мы все надеялись, что Рудик выкарабкается. И вручение премии „Фигаро“ прошло дистанционно. Он с нами общался по видеосвязи и мы, конечно, желали ему здоровья. Надеялись, что все будет хорошо. Я думал, что он выкарабкается. Я был даже убежден в этом», — заявил актер.

Руководитель Губернского театра особо подчеркнул значимость фигуры Рудольфа Фурманова для театра Русской антрепризы и премии «Фигаро», назвав его человеком с потрясающей эмоциональной и творческой энергией.

«Он как связь с тем самым потрясающим поколением великих стариков, самых настоящих великих поистине народных артистов. И то, что он так объединял нас всех — и молодое поколение, и великих наших маститых мэтров», — заявил актер.

Сергей Безруков искренне поблагодарил Рудика, как он тепло его называл, за «трепетное, хорошее по-актерски уважение, хорошее отношение»:

«Спасибо ему огромное за внимание, доверие… Потому что, возглавив эту премию и сделав меня президентом этой премии, конечно, это огромная серьезная ответственность. Светлая память Рудольфу Давыдовичу».

Пять фактов о творчестве Рудольфа Фурманова

Рудольфа Фурманова не стало 9 апреля на 83-м году жизни. Официальной причины смерти пока не сообщалось. Известно, что последние несколько месяцев он боролся с последствиями COVID-19.