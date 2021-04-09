«Не суждено сбыться»: Богомолов рассказал о запланированном проекте с Фурмановым

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал, что у него была запланирована совместная работа с Рудольфом Фурмановым, которая теперь, после смерти директора театра «Русская антреприза», не будет реализована.

«Мы продолжали переговоры об участии Рудольфа Давидовича в совместном проекте. Очень жаль, что этим планам не суждено сбыться», — сказал Богомолов 5-tv.ru.

Он добавил, что прежде они с Фурмановым уже работали вместе над спектаклем по пьесе «Иван Васильевич меняет профессию», и «это была замечательная, радостная работа в согласии и понимании друг друга».

По словам Богомолова, Фурманов был настоящим подвижником, который очень много сделал для российского театрального искусства.

«Рудольф Давидович был человеком исключительного жизнелюбия, тепла и огромной любви и к театру, и к людям театра, и к зрителю <…> Безусловно, его энергии, смеха, оптимизма теперь будет нам очень не хватать», — заключил режиссер.

Пять фактов о творчестве Рудольфа Фурманова

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, театральный продюсер и режиссер, директор театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни. Скорее всего, причиной смерти стали осложнения после коронавируса.