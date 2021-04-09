Театральный продюсер и режиссер, директор театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов был уверен, что не умрет от коронавируса и его последствий. Об этом он сказал в последнем комментарии 5-tv.ru, который дал 4 января 2021 года.

Комментарий Фурманова касался здоровья его коллеги, актера Олега Басилашвили, госпитализированного в январе с коронавирусом. Режиссер убеждал всех, что с его другом все в порядке, как и с ним самим.

«Он находится на излечении, как я сам. Я сам уже из коронавируса вышел и нахожусь на реабилитации. Мы с ним разговариваем по пять-шесть раз (в день — Прим. ред.). Все нормально, голова работает, все работает — замечательно. Все нормально! Смерти нашей не дождетесь! Никто! Хуже не будет!» — уверял Рудольф Давидович.

Пять фактов о творчестве Рудольфа Фурманова

Как сообщал 5-tv.ru, о смерти Рудольфа Фурманова стало известно 9 апреля. Официальная причина кончины не называется. Однако известно, что в последние пять месяцев прославленный театральный деятель лежал в больнице из-за последствий коронавируса. Осложнения были связаны с легкими из-за «синдрома курильщика».