Пользователи обвинили Меган Маркл и Гарри в смерти принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II, принц-консорт Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Это скорбное событие незамедлительно нашло отклик среди пользователей Twitter.

Главным образом комментаторы связывают смерть принца Филиппа с недавними скандальными заявлениями герцогов Сассекских — Меган Маркл и Гарри. Некоторые откровенно обвинили королевскую чету в смерти родственника. Другие же принялись шутить на эту тему.

«Гарри и Меган узнали о смерти принца Филиппа после того, как обвинили его в расизме»;

Harry and Megan finding out Prince Philip is dead after accusing him of being racist #PrincePhilip #dead #instagramdown pic.twitter.com/D0yIsMTuj1