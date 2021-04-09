Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака

Гадание по рунам дает возможность узнать о будущем буквально все. Поэтому так ценятся те, кто способен правильно прочесть их значение, ведь от толкования рун зависит точность сделанного прогноза.

Рунический провидец Игорь Вечерский не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы. Специально для 5-tv.ru он составил свой гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Этому знаку зодиака Вечерский советует обратить пристальное внимание на личные и рабочие взаимоотношения. Кроме того, необходимо тщательно перепроверять всю информацию. Возможен обман или недостоверные данные.

«Гебо, перевернутой манназ и перевернутая кено рекомендуют включить в ваши процессы тех людей, которых вы считаете надежными партнерами. Возможно, стоит поискать новые варианты для реализации своих целей и таким образом улучшить общую перспективу», — рассказал провидец.

Телец

Руны говорят, что вы неправильно используете свой потенциал. Вы можете больше, чем думаете. Обратите внимание на ваши коммуникативные навыки, советует провидец.

«Перевернутая беркана, эйваз и гебо говорят, что в данный период времени складывается хорошая ситуация для построения отношений и принятия правильных решений в коллективе и в обществе», — сообщил эксперт по рунам.

Близнецы

Рунический провидец советует вам отложить в сторону свои чувства, эмоции и лень. Пора приступить к делам.

«Турисаз, перевернутая вуньо и перевернутая беркана рекомендуют на этой неделе реализовать свои самые смелые задачи и цели», — сообщил Вечерский.

Рак

Эта неделя будет благоприятной для саморазвития. Любая информация будет легко запоминаться и усваиваться.

«Иса, кено и беркана дают на этой неделе возможности улучшения и развития уже существующего положения вещей», — поделился провидец.

Лев

Этому знаку зодиака стоит вовсю применить свое обаяние и очарование, чтобы заполучить важные связи. Однако Вечерский предостерегает вас от легкомысленного отношения к информации — она может быть неверной.

«Альгиз, перевернутая кено и ансуз на этой неделе рекомендуют сконцентрироваться на сохранении ваших возможностей и не допустить рисков для них», — посоветовал эксперт по рунам.

Дева

Эта неделя является удачным периодом для новых начинаний в работе и творчестве. Однако ваши давние задумки могут так и не смогут воплотиться в жизнь.

«Райдо, отал и перевернутый лагуз на этой неделе советуют начинать новые процессы в вашей жизни. Новые дела, новые проекты, все то, что связано с изменениями и переменами», — рассказал провидец.

Весы

Финансовое благополучие этого знака зодиака находится в опасности, считает Вечерский. Стоит сократить свои расходы и бережнее относиться к накоплениям.

«Альгиз, хагалаз и феху на этой неделе говорят, что существует потенциал ненужных расходов, трат», — рассказал эксперт по рунам.

Скорпион

Лучший период для продуктивной работы, однако остерегайтесь злопыхателей, которые могут помешать вам добиться успеха.

«Перевернутый манназ, йера и иса советуют вам на этой неделе большую часть времени посвятить труду и не допускать влияния деструктивных людей на сферу вашей работы», — поделился Вечерский.

Стрелец

Руны советуют вам действовать так, как вы считаете нужным. Не обращайте внимания на слова других. Ваша интуиция приведет вас к новым открытиям.

«Райдо, йера и перевернутый манназ советуют вам не впадать в зависимость от различных посторонних факторов, от влияния окружающих вас людей со своими мнениями, точками зрения и советами», — рассказал провидец.

Козерог

Этому знаку зодиака следует немного сбавить обороты. Чрезмерная активность может только навредить вашим планам. Лучше немного подождите и вы будете вознаграждены.

«Наутиз, ингуз и перевернутый уруз говорят, что на этой неделе вам следует накопить возможности, средства и способы для достижения поставленных задач», — сообщил эксперт по рунам.

Водолей

Чтобы привлечь финансы в вашу жизнь, вам придется рискнуть. Игра стоит свеч, считает провидец.

«Феху, ингуз и перевернутая беркана на этой неделе откроют возможности для удачных финансовых операций, однако это будет связано с некоторыми рискованными решениями», — поделился Вечерский.

Рыбы

Вас ожидает удачная неделя, появятся новые возможности для достижения желаемого.

«Уруз, лагуз и перевернутая перто дают вам большое количество возможностей, когда вы сможете очень хорошо использовать ситуацию, которая сложится в данный период времени», — сообщил провидец.

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