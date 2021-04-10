Кто унаследует титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа?

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Виктория Андреева
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Супруга королевы Елизаветы II не стало утром 9 апреля. Причина его смерти пока не раскрывается.

Кто унаследует титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа?

Фото: www.globallookpress.com / SVEN SIMON via www.imago-images.

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

В связи с кончиной супруга королевы Великобритании принца Филиппа его титул — герцог Эдинбургский — лишь временно перейдет к его старшему наследнику, принцу Чарльзу. Но кто станет следующим?

Чарльз или Эдвард

Согласно действующему законодательству, титул герцога Эдинбургского должен принадлежать младшему сыну Елизаветы II и Филиппа — графу Уэссекскому Эдварду. Однако пока действующий монарх жив, этого не случится. Первый на очереди — Чарльз.

globallookpress.com / FrankHoemann/SVEN SIMON

Все дело — в договоренностях, заключенных между членами королевской семьи более 20 лет назад. Эдвард получил титул графа, когда женился на Софи Рис-Джонс в 1999 году. Букингемский дворец не был против, но выступил с заявлением, что по прошествии времени он будет обязан именоваться иначе — именно герцогом Эдинбургским.

Королева Елизавета II объясняла свое решение просто. Во-первых, Эвард являлся и является попечителем программы лояльности для молодежи имени того самого герцога. Во-вторых, монаршая особа хотела сохранить титул отдельно от короны. Поэтому отказалась передавать его человеку, который имеет большие шансы взойти на престол — старшему сыну Чарльзу.

Известно, что ныне покойному принцу Филиппу присвоили звание герцога Эдинбургского в день бракосочетания с Елизаветой II. Приказ отдал лично король Англии Георг VI, пишет Evening Standard.

globallookpress.com / PPE/face to face

Принца Филиппа не стало утром 9 апреля. Всего два месяца он не дожил до своего 100-летия. В стране объявили 30-дневный траур. Сообщалось, что похороны супруга королевы Елизаветы II будут скромными. Так хотел сам герцог. К тому же ситуация с коронавирусом все еще остается тяжелой.

По последним данным, несмотря на то, что члены монаршей семьи просят людей остаться дома и не возлагать цветы к Букингемскому дворцу, количество пришедших растет с каждым часом. Власти страны предлагают гражданам делать пожертвования в благотворительные фонды вместо покупки растительности. Желающим выразить скорбь предлагается написать заметки в онлайн-книгу соболезнований. Впоследствии подборку распечатают и поместят в семейный архив.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле королева Елизаветы II отказалась проводить пышную церемонию прощания с принцем Филиппом.

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