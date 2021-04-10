Богатство идет в руки: ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет с деньгами в апреле

Еще до конца апреля некоторых представителей зодиакального круга ждет материальное богатство. Кому именно повезет с деньгами в апреле 2021 года, рассказала таролог и парапсихолог Саона.

Овны

У рожденных под знаком Овна в апреле есть реальные шансы продвинуться по карьерной лестнице и получить неплохую прибавку к зарплате. Кроме того, им будет везти с новыми проектами, а командировки будут удачными. В целом, этот месяц принесет немало возможностей, но в некоторых случаях потребуется проявить выдержку и не спешить.

Скорпионы

Скорпионы, как и Овны, могут в апреле получить повышение и улучшить свое материальное положение. А советы коллег и старших товарищей будут как нельзя кстати. Как пишет Womanhit.ru, также у представителей знака Скорпион будет много возможностей для расширения своих профессиональных контактов.

Стрельцы

У Стрельцов в апреле появятся новые источники дохода. Скорее всего, это будет выгодная подработка, которая позволит «прокачать» свои профессиональные способности. Да и в целом месяц подарит много возможностей карьерного роста. Хотя возможны сложные моменты в решении задач, все пройдет хорошо. А умение общаться с клиентами и заключать выгодные сделки обязательно отметит руководство.

Козероги

Козерогов изменения в карьере ожидают к середине месяца. Причем это может быть предложение о смене работы или о повышении. Нужно тщательно взвесить все за и против перед принятием окончательного решения. Но очень велика вероятность получения премии или повышения зарплаты.

Водолеи

У Водолеев в апреле будут хорошо идти дела в бизнесе. Те же из них, кто «работает на дядю», могут ожидать премию или щедрую прибавку к жалованию. Звезды в апреле располагают Водолеев к заключению выгодных и прибыльных сделок.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Василисы Володиной о том, кого в апреле ждет море денег и любви.