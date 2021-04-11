Особое новолуние и аспект счастья: астропрогноз на неделю с 12 по 18 апреля

Новая неделя весны стартует 12 апреля — с Дня космонавтики и новолуния. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как нужно провести ближайшие дни, чтобы предопределить свое будущее на весь год.

Астрологический новый год

Многие думали, что астрологический новый год уже начался, но Алена Никольская это опровергла.

«В понедельник, 12 апреля, Солнце соединится с Луной. По-настоящему астрологический новый год начинается как раз с первого новолуния в знаке Овна. А 12 апреля именно так и будет», — рассказала она.

Астролог предупредила, что предстоящее новолуние станет очень непростым. Чтобы минимизировать риски, нужно провести его «по правилам».

«Постарайтесь в понедельник и первые 12 дней после 12 апреля прожить правильно. Потому что каждый день — это месяц, — пояснила Никольская. — Итак, 12 апреля — это месяц с 12 апреля по 12 мая. 13 апреля — с 12 мая по 12 июня. И так далее».

Венера в противостоянии с Плутоном

На предстоящей неделе Венера будет находиться в довольно напряженном аспекте к Плутону. Это может отразиться на всех личных отношениях — с любимыми, друзьями и коллегами.

«Держите себя и свои эмоции в руках, не говорите обидных и оскорбительных слов. Потому что аспект разойдется — а напряжение в отношениях может сохраняться еще очень и очень долго. Берегите себя и близких», — посоветовала эксперт по звездам.

Аспект счастья

На следующей неделе нас ждут и другие сюрпризы от неба. Главным станет аспект малого счастья, который стартует 14 апреля и продлится по 19 апреля. Многим он может принести удачу.

Немаловажно помнить и о смене знака зодиака у Венеры. 15 апреля состоится ее переход из Овна в Тельца.

«Так что с четверга (15 апреля — Прим. ред.) будет хорошо обратить внимание на свою внешность, покупки, культурные мероприятия, творчество и креатив. Именно креатив сейчас будет рулить. Так что постарайтесь ко всему подойти очень творчески», — рассказала Никольская.

Если все сделать верно, то можно ожидать удачи в любви, финансах, работе и бизнесе. Причем это касается не только апреля, но и всего года в целом.

«Дерзайте, все в ваших руках», — добавила напоследок Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru перечислял знаки зодиака, которым повезет с деньгами в апреле.