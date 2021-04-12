Сегодня Владимир Путин отправится в Энгельс, где проведет совещание по развитию космической отрасли. Там же президент посетит место, где в 1961 году приземлилась капсула с Юрием Гагариным на борту. Наш корреспондент Сергей Хайдаров уже побывал в финальной точке исторической миссии.

Здесь, в самом обычном поле, в Саратовской области завершился первый полет в космос, о котором мечтало все человечество. Юрий Гагарин поднялся так высоко, как никому из людей не удавалось, он побывал на высоте 302 километра над Землей. Его корабль летел со скоростью 28 тысяч километров в час. Советскому космонавту первым удалось облететь всю планету и уже спустя 108 минут после старта вернуться обратно.

Летящую капсулу заметили в небе над селом Узморье, уже спустя несколько минут она оказалась на Земле.

«Кто-то прибежал сюда и говорит, там Гагарин приземлился. Гагарин? Да. Да. Гагарин. Я тогда подумала, как это, Гагарин и наше село…»

Чуть ли не всем селом жители, кто на повозках, кто пешком спешили к месту падения капсулы.

«Добежали, лежит капсула, вся обгоревшая, но она, знаете, как будто живая», — вспоминает Татьяна Макаричева.

Любопытство было сильнее страха. Очевидцы даже сами попытались открыть капсулу и помочь Гагарину.

«Они старались быстрее открыть, думали может он там. Я говорю, да вон он летит на двух парашютах», — вспоминает Виктор Солодкий.

Сам космонавт приземлился в нескольких километрах от капсулы, прямо на картофельное поле, где тогда еще пятилетняя Румия, помогала своей бабушке. Испугавшись они стали убегать от человека в скафандре, но Гагарин громко крикнул:

«Стойте, я свой».

«Он открыл лицо, и сразу же было видно его улыбку, голос такой мягкий, бархатный такой. Бабушка спрашивала его, откуда ты, а он: я на корабле. Бабушка не поверила — какой корабль, рядом воды-то близко нет. Он говорит — я с неба», — рассказывает Румия Нурсканова.

Саратовской области дважды повезло с Гагариным. Сначала он учился здесь летать в аэроклубе в поселке Дубки, а затем успешно завершил свой самый главный полет.

«В этих фуражках мы ходили на танцы»

Эту фуражку Виктору Калашникову подарил Юрий Алексеевич, с которым они вместе учились летать и убегали в самоволки. Гагарина даже чуть не отчислили. Ему с трудом удавалось сажать самолет. Но уже тогда он был лидером во всем, даже если запевала в строю молчал.

«Тогда раздался звонкий гагаринский голос: „Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, там пролетит стальная птица“. И мы все хором: „Пропеллер громче песню пой! Неся распластанные крылья“», — делится воспоминанием Калашников.

«Заря-1, я — Кедр. Чувствую себя хорошо, перегрузка нормальная. Продолжаю полет. Все отлично!»

Информация о том, что во время полета случались нештатные ситуации долгое время была засекречена. Облетев земной шар, Гагарин должен был приземлиться в 110 километрах южнее от Волгограда, но из-за сбоя в системе торможения космонавт сильно отклонился от курса. Был риск что Гагарин вообще не сможет вернуться на Землю или приземлится в любой точке земли.

«Ну, а так как три четверти планеты — это вода, океаны, то в космическом аппарате даже была предусмотрена надувная лодочка вместе с удочкой и рыболовными всякими приспособлениями», — рассказывает телеметрист, участник старта полета Юрия Гагарина Владимир Краскин.

О том, что в космос полетел именно их Юра, сначала не поверила даже семья Гагарина. По радио передали что в космосе майор, а он был старшим лейтенантом. Внеочередное звание присвоили прямо перед полетом.

«Как я говорил, это человек, который действительно ценил свою семью, те моменты. Когда можно находится рядом. Фактически после полета он не был себе предоставлен», — говорит внук Юрия Гагарина, гендиректор АО «Хабаровский аэропорт» Юрий Кондратчик.

Совершив подвиг Гагарин превратился, пожалуй, в главного советского супер-героя. Молодой, бесстрашный космонавт с красивой улыбкой стал самым желанным гостем в каждой стране мира. Он пил чай с самой королевой Англии и не сходил с первых полос газет от американской NewYork Times до советских «Известий».

«Мягко говоря отношение на Западе к Советскому союзу было сложным. Но все понимали, что это успех всего человечества», — говорит главный библиотекарь отдела газет РНБ Антон Решетов.

Несмотря на свой новый статус и звание Героя Советского Союза, Гагарин оставался простым парнем родом из Смоленской области. После полета в космос он вернулся в Узморье и поблагодарил тех, кто первыми встретил его на земле. А знаком почетного колхозника, который ему вручили, гордился до конца жизни.