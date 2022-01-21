«Умирают быстрее других»: Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом и как его лечить

Рассеянный склероз — заболевание центральной нервной системы, нарушающее способность мозга передавать и принимать различные сигналы. Невролог Анна Лацинова рассказала 5-tv.ru, кто больше других подвержен этому недугу, и насколько лет рассеянный склероз может сократить жизнь человека.

«Рассеянный склероз — это иммуноопосредованное заболевание, связанное с поражениями миелина в центральной нервной системе. При этом страдать может как головной, так и спиной мозг», — объяснила эксперт.

Причины рассеянного склероза

«Причины рассеянного склероза до сих пор не ясны. Ранее значительную роль выделяли наследственной предрасположенности, но ученые показали, что родственники первой линии — братья, сестры, дети — имеют вероятность заболеть рассеянным склерозом всего на 5%, чем люди общей популяции», — сказала медик.

У рассеянного склероза есть четкая этническая предрасположенность. По словам Анны Лациновой, северные европейцы болеют рассеянным склерозом гораздо чаще, а китайцы и афроамериканцы — реже.

«По половому признаку тоже есть различия. Женщины в два с половиной раза чаще болеют рассеянным склерозом. Диагностируется данное заболевание чаще всего в возрасте от 15 до 45 лет. При этом пациенты могут иметь разные симптомы, что затрудняет диагноз рассеянного склероза, особенно на первых этапах», — пояснила врач.

Симптомы и диагностика

Анна Лацинова отметила, что у людей с рассеянным склерозом могут быть нарушены зрение и координация. Также пациенты с данным диагнозом часто сталкиваются с головокружением, неустойчивостью при ходьбе, онемением в конечностях и проблемами с мочеиспусканием.

«Для постановки диагноза „рассеянный склероз“ важно детально изучить анамнез, при этом уделяем внимание появлению симптомов. На первых этапах даже возможно полное их (симптомов — Прим.ред) исчезновение. При этом для подтверждения диагноза мы выполняем МРТ головного мозга с контрастным усилением. На данном исследовании мы видим очаги в определенной зоне головного мозга. Активные очаги будут накапливать контраст, что подтверждает данный диагноз», — рассказала эксперт.

По мнению врача, для более детальной диагностики возможно выполнение вызванных потенциалов и люмбальной пункции. Также Анна Лацинова пояснила, что если не лечить рассеянный склероз, то он может прогрессировать и инвалидизировать.

«Поэтому очень важно вовремя диагностировать и лечить. На данный момент есть лекарство, которое влияет на течение рассеянного склероза и значительно улучшает качество жизни, а так же ее продолжительность. Ученые показали, что люди с рассеянным склерозом могут жить всего на десять лет меньше, чем другие люди», — подытожила медик.

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