Страшный диагноз и годы забвения: как сложилась судьба Серафимы Холиной?

На 98-м году жизни скончалась известная советская актриса Серафима Холина. Печальную новость сообщила ее дочь Людмила Голубицкая. Причина смерти звезды пока не названа. Известно лишь, что ее тело нашли в квартире на проспекте Вернадского.

Как сложилась судьба актрисы? Кто позвал обыкновенного токаря сниматься в кино? Рассказывает 5-tv.ru.

Тяжелые годы

Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в обыкновенной рабочей семье — папа был железнодорожником, а мама — домохозяйкой. С детства она грезила о карьере в кино. Но чтобы добиться успеха, пришлось приложить колоссальные усилия.

Не успела Холина окончить школу, как началась Великая Отечественная война. В феврале 1942 она устроилась токарем на завод имени Владимира Ильича. Разговоров о том, чтобы поступать в университет на театральное отделение, не возникало вплоть до 1944 года.

Когда с деньгами стало немного полегче, Серафима решила подать документы во ВГИК. Конкурсный отбор девушка прошла блестяще. Проучившись пять лет, так же быстро заступила на службу в киностудию «Мосфильм» и Театр-студию киноактера. Первый кинодебют Холиной состоялся в 1950 году — она сыграла в эпизодах картин «Кавалер Золотой Звезды» и «Смелые люди».

Серафима трудилась неустанно. Совмещала работу в театре и на съемочной площадке. Помимо этого она успевала озвучивать именитых зарубежных актрис. В частности, Софи Лорен и Монику Витти. Однако настоящая популярность пришла к ней только после выхода в свет комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Режиссер предложил Холиной роль ведущей показа мод и не прогадал.

«Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты!» — цитируют Холину россияне до сих пор.

К сожалению, больше участвовать в проектах такого масштаба Серафиме не приходилось.

Kino-teatr.ru

Страшный диагноз

Из поля зрения фанатов Серафима Холина пропала в 1995 году. Актриса стала очень плохо видеть и постоянно все забывала — прогрессировала болезнь Альцгеймера. К счастью, звезда не была брошена: о ней заботились дочка и внучка.

«Не придумали еще ничего от этого недуга. Если бы можно было как-то помочь, и маму бы вылечили, и несчастную Маргариту Терехову, и других», — цитирует наследницу Холиной Infox.ru.

Женщина рассказывала, что никогда и ни от кого не принимала материальной помощи — со всем справлялась сама. С ее слов, последние годы мама плохо реагировала на окружающих, однако продолжала смотреть телевизор и следить за новостями в стране и мире.

В своем последнем интервью Серафима Васильевна призналась: она очень счастлива дожить до 90-летия. Проблемы и болезни актрису мало волновали. Она действительно умела радоваться жизни.

Вместе навсегда

Личная жизнь Серафимы Холиной сложилась как нельзя лучше. С будущим супругом — заслуженным артистом РСФСР Олегом Голубицким — она познакомилась еще в студенческие годы. В 1955-м у влюбленных родилась дочь Люда.

Кадр из фильма «Испытание верности» (1954)

Говорить о семейных проблемах актриса не желала. Все и так знали: у Серафимы всегда все хорошо. В браке с Голубицким она прожила долгие 46 лет. Супруга актрисы не стало в 1995 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого режиссера Эмиля Верника.