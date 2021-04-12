Благое дело: 73-летний Алибасов рассказал, кому завещает свое тело

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 563

Знаменитый продюсер не боится говорить о смерти. Для него это — возможность спасти мир.

Фото, видео: Известия / Александр Казаков ; 5-tv.ru

На долю Бари Алибасова выпало так много испытаний за последнее время, что он уже невольно задумывается о смерти. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru именитый продюсер признался, что уже придумал, «куда деть» собственное тело.

Основатель группы «На-На» заявил, что мечтает передать останки науке. Никаких погребений и разевания праха над морем: хочет, чтобы тело «работало» на благо человечества.

«Каждая клеточка, которую я отдам, продлит в пять-шесть раз жизнь любому человеку. Даже умерших эта клетка оживит!» — выпалил продюсер.

Алибасов пояснил, что все дело в секретном гене, который есть якобы только у него. Шоумен напомнил, что родился под Семипалатинском, около крупнейшего ядерного полигона. Он полагает, что в его организме произошли определенные мутации, в результате которых теперь любая рана заживает в считанные мгновения, а серьезные переломы — едва ли не за несколько недель.

По мнению Бари Каримовича, если наука воссоздаст похожие гены, люди, наконец, перестанут умирать вообще.

«Благодаря этому (передаче тела ученым — Прим.ред.) наука изобретет планету Бари Алибасова!» — шутит основатель группы «На-На».

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем сейчас живет Бари Алибасов и почему он не хочет общаться с официальной женой.

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