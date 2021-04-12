Историческая память и грубые нарушения: что скрывает под собой выгоревшая «Невская мануфактура»

Уже несколько часов в Петербурге тушат мощный пожар на фабрике "Невская мануфактура". Один пожарный погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К тушению пожара привлечена авиация, уже обрушилась кровля. С места событий передает Андрей Захаров.

Этот густой черный дым видно, кажется, из всех районов Петербурга. Пламя, вспыхнувшее еще до обеда, охватило сразу четыре этажа шестиэтажного здания на Октябрьской набережной.

За считанные минуты пожару присвоен максимальный ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 70 пожарных машин и 300 человек личного состава МЧС. Уже известно - погиб командир отделения пожарно-спасательной части. Еще двое пожарных пострадали и госпитализированы с обширными ожогами.

Из обесточенного здания эвакуированы 40 человек персонала. По данному адресу размещается комплекс построек "Невской мануфактуры", которые относятся к объектам культурного наследия регионального значения. По словам очевидцев, в здании располагались различные компании.

Комментируя ситуацию с пожаром на «Невской мануфактуре», в пресс-службе КГИОП сообщили, что владельцу придется восстанавливать разрушенное пожаром строение.

Один из главных вопрос: на каком основании компании работали. Как выясняется, сотрудники МЧС неоднократно проверяли соблюдение норм пожарной безопасности. Еще в 2020 году были выявлены грубейшие нарушения: внутри здания отсутствовали система автоматического пожаротушения, сигнализация, а также система дымоудаления. Не были проработаны и пути эвакуации. Меньше месяца назад проверяющие пришли снова и снова обнаружили такие же нарушения. Теперь прокуратура выясняет, почему собственник не устранил недостатки и не выполнил предписания.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Открытое пламя до сих пор не ликвидировано, пожарные продолжаю борьбу с огнем. Для этого качают воду прямо из Невы, к спецоперации подключили вертолет МЧС.