Какие знаки зодиака становятся изменщиками

Будет возлюбленный изменять или нет? Многие мужчины и женщины многое бы отдали, чтобы получить ответ на этот вопрос заранее! Астрологи полагают, что для этого достаточно свериться с гороскопом. Некоторые знаки зодиака по воле звезд больше расположены к интрижкам, а другие — наоборот.

Овны

Представители этого астрологического символа обычно не склонны к походам на сторону. Изменять им случается — обычно для того, чтобы доказать себе и друзьям, что они все еще способны на такие «подвиги», даже если находятся в отношениях. В целом, измены Овнов не интересуют. Однако, если возлюбленный изменит им самим, то они начнут мстить. И это может включать в себя новые романы — да так, чтобы партнер обязательно об этом узнал.

Тельцы

Тельцы не любят ходить «налево». Им нравится стабильность, уверенность в завтрашнем дне и своем партнере. Рисковать длительными отношениями или браком они не будут, так что готовы быть верными до гроба.

Близнецы

Близнецы — двойственный знак, это мешает им принимать все важные решения в жизни. Касается это и любви — порой они не в состоянии устоять перед соблазном. Однако скрыть измену от партнера не умеют. Они общительны и чаще всего романы случаются не со случайными знакомыми, а со старыми друзьями и приятелями. Так что партнерам Близнецов стоит следить за их контактами.

Раки

Раки — семейные люди, которые и не думают об изменах. Однако и они могут пойти «налево». Обычно это говорит о том, что в отношениях со своим избранником они глубоко несчастны, не чувствуют отдачи и поддержки. Чтобы этого не произошло, возлюбленным стоит уделять Ракам больше внимания, хвалить их вклад в создание уютного семейного гнездышка.

Львы

Представители этого знака зодиака не будут изменять своим избранникам — они слишком горды для этого. Пойти налево для Львов значит признать неправильно сделанный выбор партнера. Впрочем, и они не святые. В случае серьезных конфликтов и давних проблем в семье измены все же случаются даже у Львов.

Девы

А вот Девы любят крутить романы на стороне, не прочь завести интрижку на курорте или на работе. Впрочем, они переживают за свою репутацию, так что после выбора постоянного партнера не будут им изменять. А все прошлые связи постараются завершить мирным путем, оставшись с экс-любовниками друзьями.

Весы

Весы часто бывают неразборчивы в связях, потому что никак не могут определиться, какой именно человек им нужен. А вот в браке они об изменах и не думают, стараются делать все для сохранения крепких и надежных отношений, чтобы не случилось развода.

Скорпионы

У Скорпионов не слишком хорошая репутация — считается, что они страстные в постели, так что готовы менять партнеров без особых проблем. В чем-то это действительно так, им не важно, связан ли их новый возлюбленный узами брака, они не против изменять, если действительно влюблены. Но уж если выберут «своего» человека, то поход налево становится для них табу. Если это все же случится — значит, любовь прошла.

Стрельцы

Рожденные под знаком Стрельцов — очень страстные и любвеобильные натуры. Так что изменить они не просто могут, а обязательно это сделают, особенно, если у них будет такая возможность. Так что желающим начать серьезные отношения или вступить со Стрельцами в брак следует держать это в уме.

Козероги

С Козерогами все не так просто. Они могут быть верными до гроба, а могут изменять напропалую. Все зависит от отношения к постоянному партнеру. Если есть искренняя любовь, то об изменах не будет идти и речи. А если возлюбленный Козерогу просто нравится или удобен, то в походе на сторону он не увидит никакой проблемы. А вот его партнеры могут считать иначе.

Водолеи

Водолеи могут быть упрямы. Измена, как таковая, им не слишком и нужна. Но если им покажется, что партнер загоняет их в рамки или вынуждает к браку, то представители этого знака зодиака вполне могут сходить налево. Причем сделают это «из принципа» — и могут потом о случившемся пожалеть.

Рыбы

Представители знака Рыб очень верные и преданные — еще бы, ведь они очень придирчиво выбирают спутника жизни. Об изменах тут не может идти и речи. Но есть исключение. Если избранника поймают на интрижке, то Рыбы в полной мере продемонстрируют свой мстительный нрав. Это может включать в себя и измену.

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