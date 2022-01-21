Пора завязывать: Какие привычки увеличивают риск развития рака

Зачастую человек не задумывается о том, как его повседневные привычки и даже предпочтения в еде отражаются на здоровье. Заведующий поликлиникой «Медицинский город» радиолог Станислав Ракитин в беседе с изданием «Тюменская область сегодня» рассказал, от каких привычек лучше избавиться, а за какие можно не беспокоиться.

Конечно, первыми в списке оказались курение и употребление алкоголя. Табачный дым существенно повышает риск заболевания раком. Причем, курением могут быть вызваны практически все известные виды онкологических заболеваний. Алкоголь в свою очередь также негативно сказывается на состоянии организма. Спиртное может привести к опухолям полости рта, органов пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.

Дело в том, что этанол, содержащийся в спирте, нарушает функцию деления клеток, что влияет на изменение структуры ДНК. Но когда злоупотребление алкоголем «миксуется» с курением, то получается настоящий «смертельный коктейль».

Однако существует целый ряд привычек, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. Одной из таких является потребление слишком горячей пищи. Из-за высокой температуры внутренние органы могут получить ожег, произойти деформация клеток, что в итоге приводит к раку.

«Подтверждением этой закономерности служит Япония. Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде», — добавил эксперт.

Повысить риск возникновения злокачественных опухолей способны даже беспорядочные половые связи. Дело в том, что вирус папилломы человека может провоцировать рак шейки матки, горла и даже легких.

А вот возникновение онкологических заболеваний «на нервной почве» практически не встречается. Существующий миф о том, что раком может быть вызван стрессом или регулярным недосыпом, пока не нашел научного подтверждения.

Красное мясо, которое также многие считают причиной злокачественных опухолей, на возникновение раковых клеток не оказывает практически никакого влияния, хотя и может быть вредно в чрезмерных количествах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безобидное листание ленты социальных сетей или чтение с экрана смартфона перед сном может повысить риск развития рака кишечника. По мнению ученых, активное использование гаджетов перед сном нарушает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и как следствие — повышению развития онкологических заболеваний.