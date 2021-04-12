Смерть по телефону: как смартфоны могут повышать риск развития рака

Безобидное листание ленты социальных сетей или чтение с экрана смартфона перед сном может повысить риск развития рака кишечника. По мнению ученых, активное использование гаджетов перед сном нарушает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и как следствие — повышению развития онкологических заболеваний.

Мелатонин называют гормоном сна, его основная функция заключается в регулировании цикадных ритмов, он облегчает засыпание и позволяет сгладить последствия перепадов режимов отдыха и бодрствования. А синий свет, который в большом количестве излучают экраны гаджетов, ощутимо снижает выработку мелатонина.

Как рассказал 5-tv.ru врач-онколог Андрей Базылев, существует простой способ защитить себя от влияния вредных излучений. Причем, такая функция предусмотрена почти во всех компьютерах и телефонах.

«Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — рассказал химиотерапевт.

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