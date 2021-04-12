Смерть по телефону: как смартфоны могут повышать риск развития рака

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 2 847

Онколог Андрей Базылев рассказал, как защитить себя от вредного светового излучения.

Фото, видео: Depositphotos / outline205; 5-tv.ru

Безобидное листание ленты социальных сетей или чтение с экрана смартфона перед сном может повысить риск развития рака кишечника. По мнению ученых, активное использование гаджетов перед сном нарушает выработку мелатонина, что приводит к гормональным нарушениям и как следствие — повышению развития онкологических заболеваний.

Мелатонин называют гормоном сна, его основная функция заключается в регулировании цикадных ритмов, он облегчает засыпание и позволяет сгладить последствия перепадов режимов отдыха и бодрствования. А синий свет, который в большом количестве излучают экраны гаджетов, ощутимо снижает выработку мелатонина.

Как рассказал 5-tv.ru врач-онколог Андрей Базылев, существует простой способ защитить себя от влияния вредных излучений. Причем, такая функция предусмотрена почти во всех компьютерах и телефонах.

«Чтобы обезопасить себя от смертельно опасных болезней, но при этом не ограничивать использование смартфонов, в том числе перед сном, необходимо включать специальный режим чтения. Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина», — рассказал химиотерапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие безобидные симптомы могут говорить о раке мозга, и как максимально верно считывать скрытые сигналы своего организма.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
77.51
0.34 92.07
0.29
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

19:36
«Не дави на меня!» — Киркоров чуть не «задушил» Валерию на шоу «Маска
19:25
«Началась новая эра»: Владимир Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
19:12
Кай Метов рассказал, как сложилась судьба его детей
18:50
Фото подозреваемого в убийстве «вора в законе» в московском фитнес-клубе
18:48
Не судьба: каких мужчин не стоит выбирать дамам разных знаков зодиака
18:42
Видео: Минобороны приступило к оказанию помощи при тушении пожара на «Невской мануфактуре»

Сейчас читают

«Умирают быстрее других»: Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом и как его лечить
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака