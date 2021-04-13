«Тренируйтесь с умом»: как интенсивные занятия спортом влияют на женское здоровье?

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Алексей Хитров
Эксклюзив 4 409

Правильные физические нагрузки полезны для женского организма даже во время месячных и беременности, утверждает спортивный врач Марк Озолинь.

Фото, видео: Depositphotos / garloon; 5-tv.ru

Врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Марк Озолинь подверг критике мнение о том, что некоторые виды спорта, особенно связанные с высокими силовыми нагрузками, вредны для женского здоровья.

«Например, есть легенда, что перекачанный пресс каким-то образом вредит организму женщин. На самом деле, наоборот, сильные мышца живота и кора будут помогать снимать нагрузку с поясничного отдела позвоночника. Особенно это важно во время беременности. Сам по себе сильный пресс облегчает процесс родов», — заявил эксперт.

Он добавил, что в тренировочном процессе важно обращать внимание на равномерность нагрузки: к примеру, прокачивать не только пресс или ягодицы, а параллельно укреплять мышцы спины, груди, ног и рук.

По словам специалиста, ни месячные, ни даже беременность не препятствуют спортивным занятиям. Есть лишь некоторые нюансы тренировок в данные периоды.

«Во время месячных мы рекомендуем ограничить тренировки высокой интенсивности, ограничить соревновательную активность, работу с большими весами. Но в целом тренировки даже во время беременности, если нет каких-либо противопоказаний, считаются полезными, потому что улучшают активность и самочувствие, увеличивают работоспособность», — подчеркнул Озолинь.

Конечно, добавил эксперт, если говорить о профессиональном спорте, то он требует от женского здоровья гораздо больше ресурсов, чем занятия физкультурой. И там действительно есть определенные специфические состояния, которые характеризуются, в том числе нарушением циклов, нарушением репродуктивных функций женского организма, отметил эксперт. Однако и здесь при правильном подходе можно избежать вреда для здоровья.

«Важно, насколько правильно подобрана индивидуальная нагрузка и насколько хорошо спортсменка восстанавливается, качественно питается и правильно отдыхает. Вред не в тренировках, как таковых, а в неправильной технике выполнения упражнений либо в неправильном планировании и организации процесса тренировок. Поэтому, тренируйтесь на здоровье и с умом», — резюмировал Озолинь.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, диетолог назвала пять способов сбросить лишние килограммы с удовольствием и без вреда для здоровья.

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