В Минобороны заявили об ответных мерах на угрожающую военную деятельность НАТО. Об этом в ходе визита в Североморск заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что полномасштабные учения различных родов войск российской армии показали полную готовность защитить и обеспечить безопасность государства.

«Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что в последние три недели на западные рубежи российской границы для выполнения учебно-боевых задач были успешно переброшены две армии и три соединения воздушно-десантных войск. Все проверочные мероприятия, по словам Шойгу будут завершены в течение ближайших двух недель.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о полномасштабных учениях с участием истребителей и бомбардировщиков, артиллерии и морского флота.