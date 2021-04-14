Фанат НЛО: принц Филипп оказался коллекционером книг и статей об инопланетянах

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Рита Цветкова
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О страстном увлечении покойного герцога Эдинбургского сообщили британские журналисты.

Фанат НЛО: принц Филипп оказался коллекционером книг и статей об инопланетянах

Фото: www.globallookpress.com / Source: www.ima

Тема:
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У покойного супруга английской королевы Елизаветы II принца Филиппа было необычное увлечение — он коллекционировал книги и материалы об НЛО. За свою долгую жизнь он собрал весьма обширную библиотеку по данной теме. Об этом сообщили представители популярного британского издания.

По данным журналистов, герцог Эдинбургский регулярно подписывался на тематическоий ежеквартальный журнал «Flying Saucer Review». Он также дал своему бывшему помощнику сэру Питеру Хорсли «карт-бланш» на сбор рассказов об НЛО от ВВС.

Еще в прошлом веке желанием разобраться в тайнах Вселенной принца заразил его дядя, лорд Маунтбеттен. К слову, родственник герцога составил в свое время официальный отчет о серебряном космическом корабле, который, по его словам, приземлился на территории его усадьбы Бродлендс в Ромси, Хэмпшир в 1955 году. Подтверждали «визит» и свидетели из числа служащих поместья.

По словам эксперта по инопланетным вмешательствам Джона Хэнсона — отставного детектива, написавшего книгу «Призрачные небеса: Энциклопедия британских НЛО» — сын принца Филиппа Чарльз и его внук Уильям также разделяют увлечение монаршего предка.

«Я очень горжусь принцем Филиппом, почему бы ему не интересоваться НЛО? Потому что, ради всего святого, к этому следует относиться серьезно, а не легкомысленно. Это явление тысячелетиями сбивало с толку человечество», — цитирует Хэнсона Мetro.co.uk.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. На его похоронах, которые состоятся 17 апреля, будут присутствовать все члены королевской семьи. Траурную церемонию посетит и принц Гарри, который уже вернулся в Великобританию, правда без своей любимой супруги Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле американская актриса, ставшая причиной многих скандалов, связанных с британской монархией, не прилетит на похороны принца Филиппа.

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