Он или не он? Похожего на Эдварда Била человека видели на бойцовском шоу

Похожего на блогера Эдварда Била человека видели на бойцовском шоу в Москве. Если это действительно так, то у подозреваемого по делу о массовом ДТП в центре столицы могут возникнуть новые проблемы с законом.

О том, что Бил или похожий на него мужчина был на шоу несколько дней назад, сообщил со ссылкой на промоушен РЕН ТВ. Якобы он появился там в маске и темных очах вместе с сопровождающей командой одного из участников турнира — Саши Стоуна. Позже, уже с открытым лицом, его отчетливо видно среди зрителей боя Стоуна и Павла Носова.

YouTube / Наше Дело

После резонансного ДТП Эдварду Билу запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, пользоваться смартфоном и выходить в интернет. Также ему установили комендантский час — в 20:00 до 08:00 — и запретили водить автомобиль. В случае нарушения этих условий ему могут изменить меру пресечения на более суровую.

Так рискнул ли Бил своей свободой ради похода на турнир? Его адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru это опроверг. Оказывается, это видео было снято еще до аварии с Эдвардом Билом.

«Информация о том, что Эдвард Бил нарушает меру пресечения, не соответствует действительности. Он очень ответственно подходит, как к мере пресечения, так и к самому ДТП. Видео, которое стало доступно в интернете, было снято около месяца назад до ДТП. У него на ноге специальный браслет. И естественно есть контролирующие службы, которые надзирают и контролируют исполнение меры пресечения», — напомнил Жорин.

5-tv.ru получил комментарий от организаторов турнира. Их представитель Артур заверил, что бой происходил еще несколько недель назад.

«Это было около месяца назад. Мы обычно снимаем по четыре-пять выпусков за раз, — сказал он. — На этом бою Бил был, он большой фанат Саши Стоуна. Не уверен, присутствовал ли он на остальных».

YouTube / Наше Дело

ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло 1 апреля на Смоленской площади Москвы. В результате столкнулись несколько автомобилей. Серьезно пострадала один из водителей, Мария Артемова, — она несколько дней провела в коме, да и сейчас ее состояние остается тяжелым.

Ранее 5-tv.ru публиковал эмоциональное интервью с Эдвардом Билом, где тот откровенно рассказал о резонансной аварии со своим участием.