«Я не Ефремов, нужно быть мужиком»: эмоциональное интервью с Эдвардом Билом

Блогер Эдвард Бил, устроивший 1 апреля резонансное ДТП на Садовом кольце в Москве, дал подробное и эмоциональное интервью 5-tv.ru. В нем он рассказал, что продаст все активы, чтобы оплатить лечение пострадавшей в аварии консультанту Госдумы Марии Артемовой; порассуждал о менталитете россиян; а также рассказал об отсутствии в своей жизни настоящих друзей.

— Готовы ли вы понести ответственность?

Да, я готов. Я готов понести ответственность, но при этом я полностью и целиком буду помогать семье потерпевшей — Марии, особенно.

— Муж (Марии — Прим. ред.) сказал, что с ним вы пока не связывались. Ни с ним, ни с его семьей.

Связывались. Моя супруга связывалась с его адвокатом три раза. Если простят, это будет… Если простят, то простят. Я знаю, что такое отец, я знаю, что такое, когда больно в семье. Мы сделаем все возможное, чтобы Мария встала на ноги. И будем восстанавливать ее до тех пор, пока она не встанет, как было ранее. До тех пор будем лечить, сколько бы это (не заняло времени — Прим. ред.), — год, два, три, пять лет. Я буду делать все, чтобы (помочь — Прим. ред.): продавать все свои вещи, продавать Instagram, продавать свой канал — все, что у меня есть.

— Блогера Эдварда Била больше не существует?

Я не знаю. Нет, наверное.

— Он мне еще сказал, что дети Марии не знают, что с ней случилось. Он говорит, что мама пока в командировке. Они пока не знают, что с ней произошло.

Они пока не знают, я понимаю, я бы тоже так сказал.

— А вы знаете вообще судьбу Марии, чем она занималась? Что вам известно?

Да. Она консультант по безопасности в Государственной думе.

— Она еще занималась реабилитацией детей.

Да я знаю это тоже. Я знаю это тоже, что она помогала больным детям.

— Как вы считаете это случайность, стечение обстоятельств?

Честно скажу, что она очень добрый человек. Так как я ездил так же по детским домам, приютам, животным — я понимаю, что это такое — настоящее добро. И очень надеюсь, что она меня простит. Пройдет время, и я с ней встречусь. Мы готовим сейчас предложение очень… очень… Все, что в моих силах. Я готовлю предложение, чтобы с ними заключить… Чтобы они приняли… Я не знаю, как это называется, мои адвокаты работают с этим.

— Мировым способом, да, решить? Полюбовно?

Да, мы восстановим все, что можно и нельзя. Всем пострадавшим, не только Марии.

— Своим подписчикам, что хотите сказать?

Я не могу зайти в интернет и посмотреть, что они мне пишут. Я надеюсь, что какая-то… Я знаю, что вся страна против меня была. Да и сейчас. У нас такой менталитет, они готовы разорвать на куски оступившегося один раз человека, который всю свою карьеру, каким бы не был человеком, я очень делал много всего: и плохого, и хорошего — я не скрываю. Но моя какая-то часть аудитории, она поддерживает. Именно даже люди-автолюбители не понимают, что такое «не специально». Я не специально это сделал.

— Муж Марии — бывший сотрудник ГАИ. Он посмотрел видео аварии и сказал, что вы не справились с управлением, потому что слишком мощный автомобиль у вас был. И у вас нет просто навыка управления таким мощным автомобилем.

У меня нет навыков? Может быть. Скорость была 90 км/ч, и проводится экспертиза, и там будет четко и ясно понятно, почему я уехал на встречную полосу. И все тогда поймут, в чем реальная проблема. Я не знаю точно, сейчас не скажу. Я начну говорить, меня следователь накажет.

— Эдуард, вам была назначена психиатрическая экспертиза…

Это не правда. Я никак не скрывался, это очень важно, не пытался покинуть место ДТП, не говорил, что я не был за рулем. Я сразу с первой секунды вышел из-за руля, подбежал к Марии, хотел помочь ей. Я не понимал, что делать, но я не пытался скрыться и косить, уворачиваться от уголовной ответственности тоже не собирался никогда. Потому что я не Ефремов, тут нужно быть мужиком и сказать: я был реально.

Так бывает, это жизнь, так судьба сложилась. Я ничего не хочу больше говорить, я очень надеюсь, что в скором времени мы с Марией вместе встретимся, с ее мужем, с ее семьей. Я как следует извинюсь перед ней.

Я честно скажу, многие люди не ставят на это место себя, они не думают, что такое бывает, а такое бывает. Я соглашусь, что да, жизнь такая, она динамичная, как и езда. Но я всегда был трезвый, не употреблял. У меня обыски каждый день.

— Не боитесь в одночасье все потерять?

Не боюсь! Человек сильный духом и морально заряженный, он всегда встанет на свое место назад. Бояться нужно потерять своих родных и близких.

— Вы этого боитесь?

Я боюсь больше сейчас за то, что муж ее, он очень сильно сейчас… Он очень сильно расстроен и очень сильно — я не знаю — зол, не зол на меня. Я боюсь за свою семью, я боюсь за свою дочь, я боюсь за их детей.

Я вам так скажу, он мужик. Он меня видел один раз, когда приезжал на… Когда меня арестовывали. Я его увидел, но не смог долго смотреть туда.

— Он вам ничего не сказал?

Он не думал, что это я. Он не узнал сначала. Я не знаю даже что сказать. Если он простит… Слово «простит» это даже очень банально. Действие. Мы сделаем все, что мы можем. Там будет видно. Народ просто такой у нас, они все ждут чего-то.

Я не виделся с представителями Марии, только моя супруга и мои адвокаты могут поддерживать с ними контакт. Но, конечно же, может быть по моим каким-то вопросам… Она задает вопрос, чтобы урегулировать…

Еще раз повторюсь, я не хочу откупиться. Я не хочу откупиться. Будь любой человек на моем месте, он просто как человек должен возместить все. Должен это, как не хочешь — продать почку, оторвать себе ногу, пришить ей ногу свою. Я не знаю, как это называется…

— Как вы планируете ей помогать?

Активы свои все продам. Попрошу помощи у своих коллег-блогеров, которые все отвернулись пока что. Я не понимаю как. Просто никто не вышел на связь. Так бывает, такая жизнь, такие друзья. Ноль, ноль человек.

Ранее 5-tv.ru взял интервью у мужа пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом Марии Артемовой. Он с юмором рассказал, как она себя чувствует после аварии, а также о том, какого наказания хочет для блогера.

Резонансное ДТП, в котором чуть не погибла консультант Госдумы Мария Артемова, произошло на Садовом кольце в столице 1 апреля. По версии следствия, блогер Эдвард Бил не справился с управлением Audi и, вылетев на встречную полосу, врезался в несколько авто.

Volkswagen Артемовой мгновенно превратился в груду металла. Доставали из машины женщину спасатели при помощи специального оборудования. Первые несколько дней после аварии она провела в коме. К счастью, фатальных последствий удалось избежать.