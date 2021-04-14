Стало известно, кто родился у Валерия Меладзе и Джанабаевой

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 061

Эстрадный певец стал отцом в шестой раз.

Стало известно, кто родился у Валерия Меладзе и Джанабаевой

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Стало известно, кто родился у певца Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой. Источник 5-tv.ru подтвердил новость о пополнении в семье артиста и сообщил, что на свет появилась девочка. 

Интересно, что это первая дочка у звездной пары. Счастливые родители также воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.

Валерий Меладзе известен среди поклонников как заботливый отец и примерный семьянин. Даже несмотря на активную профессиональную деятельность, он уделяет достаточно времени детям, причем их у него шестеро: трое от новых отношений и трое от предыдущих. Жена Ирина подарила певцу троих дочек: Софью, Ингу и Арину. Также у звездной пары был сын, которому мог бы уже исполниться 31 год, но мальчик умер вскоре после рождения в 1990 году.

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