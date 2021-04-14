«Похорон не будет»: Садальский назвал дату прощания с актером Олегом Марусевым

Новость о смерти актера Олега Марусева повергла в шок театральные круги страны. Друг и коллега артиста Станислав Садальский рассказал в беседе с 5-tv.ru, что до сих пор не может прийти в себя после этих печальных известий.

«Мне сегодня сказала печальную новость Валера Гусина, директор. Она просто рыдала. Я сам в оцепенении. Это человек, который работал с Высоцким. Думаю, он был последним, кто владел жанром „конферанс“. Он работал с Шарлем Азнавуром», — признался актер.

Кроме того, Садальский раскрыл детали церемонии прощания со знаменитым артистом. По его словам, вероятнее всего, тело актера будет кремировано.

«В Субботу будет с ним прощание, а похорон, я знаю, не будет. Я бы очень хотел, чтобы люди, кто в Москве, пришли бы проститься с Олегом», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня в Москве на 77-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Олег Марусев. Наиболее известен он как ведущий телепередач «Пойми меня», «Под знаком зодиака» и «Щедрое лото».