«Похорон не будет»: Садальский назвал дату прощания с актером Олегом Марусевым

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 206

Заслуженный артист РФ скончался сегодня на 77-м году жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Новость о смерти актера Олега Марусева повергла в шок театральные круги страны. Друг и коллега артиста Станислав Садальский рассказал в беседе с 5-tv.ru, что до сих пор не может прийти в себя после этих печальных известий.

«Мне сегодня сказала печальную новость Валера Гусина, директор. Она просто рыдала. Я сам в оцепенении. Это человек, который работал с Высоцким. Думаю, он был последним, кто владел жанром „конферанс“. Он работал с Шарлем Азнавуром», — признался актер.

Кроме того, Садальский раскрыл детали церемонии прощания со знаменитым артистом. По его словам, вероятнее всего, тело актера будет кремировано.

«В Субботу будет с ним прощание, а похорон, я знаю, не будет. Я бы очень хотел, чтобы люди, кто в Москве, пришли бы проститься с Олегом», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня в Москве на 77-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Олег Марусев. Наиболее известен он как ведущий телепередач «Пойми меня», «Под знаком зодиака» и «Щедрое лото».

Читайте также

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
75.68
-1.57 90.54
-1.38
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

16:57
В CNN признались, что сливали Трампа во время выборов президента США
16:48
МИД и Департамент госбезопасности Литвы ответят перед Киркоровым в суде
16:42
Можно ли забеременеть от… ? — гинеколог о неочевидных возможностях зачать ребенка
16:37
Экс-помощник полпреда президента в УФО получил 12,5 года колонии за госизмену
16:35
Победившие в «Лидерах России» иностранцы ускоренно получат гражданство РФ
16:32
Песков ответил на вопрос о подготовки встречи Путина с Байденом

Сейчас читают

«Сумасшедшее время!» — о чем рассуждал Борткевич в своем последнем интервью
Бандитское детство, конферанс, развод на старости лет: каким был Олег Марусев
Десять лет в тени: как развивался роман Джанабаевой и Меладзе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака