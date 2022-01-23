Свернул налево: какие имена носят неверные мужчины

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 2 555

Психологи считают, что от того как нарекли представителя сильного пола, зависит его склонность к изменам.

Свернул налево: какие имена носят неверные мужчины

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Всем известно, что имя накладывает определенный отпечаток на жизнь своего носителя. Но мало кто знает, что оно отвечает не только за черты характера, но и за склонность к изменам. Психологи составили ТОП-5 мужских имен, которые носят самые склонные к адюльтеру представители сильного пола.

Антон

Мужчины с этим именем очень азартны. Они способны превратить в соревнование абсолютно все, даже личные отношения. Склонность к изменам формируется у Антонов еще в юном возрасте. Часто носители этого имени — непослушные мальчики, которые умудряются всех очаровывать.

Павел

Мужчины с именем Павел любят самоутверждаться за счет побед на любовном фронте. Их жизнь — чреда постоянных романов и привязанностей. Построить одни крепкие отношения для Павлов — проблема. Они умны и образованы, но могут тратить много времени и сил на то, чтобы понравиться как можно большему количеству девушек.

Максим

Максимы держат в голове образ своей идеальной избранницы. Когда они сталкиваются с реальностью, то разочаровываются и начинают искать новые отношения. Мужчины с этим именем могут долго искать «ту самую», буквально «перебирая» дам одну за другой.

Николай

Самовлюбленные Николаи очень злопамятны. Обидчиков они не забывают. И если девушка даст хоть малейший повод усомниться в себе, то Николай может отказаться от нее навсегда. Обладатели этого имени совсем не романтики, а также не всегда проявляют нежность в отношении с женщинами.

Денис

Мужчины с этим именем требовательны и непредсказуемы. Спровоцировать на адюльтер их может любой недостаток во второй половинке. Денисы умеют сдерживать эмоции. Еще лучше им удается добиваться расположения представительниц прекрасной половины человечества. Также Денисы не видят ничего плохого в женитьбе по расчету.

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