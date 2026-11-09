Актер Любимов откровенно рассказал, как смерть отца изменила его жизнь

Актер Любимов: уход отца изменил меня сильнее любых ролей

Актер Илья Любимов на премьере сериала «Улей» признался корреспонденту 5-tv.ru, что считает главным достижением 2026 года не профессиональные успехи, а внутренние изменения, произошедшие после ухода его отца.

По словам артиста, его отец скончался на 81-м году жизни, и это событие он воспринимает не как трагедию, а как начало нового пути. Любимов попросил журналистов не выражать соболезнования, подчеркнув, что для него важнее личные перемены, которые произошли внутри.

«В этом году у меня ушел отец на восемьдесят первом году жизни. Для него начался новый путь. Те перемены, которые это событие произвело у меня внутри, я считаю самым большим достижением этого года. Не надо соболезновать. Новая дорога. Новая жизнь», — поделился актер.

На том же мероприятии Любимов вспомнил и о другом важном этапе своей жизни — начале отношений с будущей женой Екатериной Вилковой. Артист поделился, что на момент знакомства с супругой он был без копейки денег и без собственного жилья. По его словам, для нормального свидания можно вообще не иметь ничего, а главное — поменьше думать о себе.

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