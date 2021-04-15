🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 апреля, на растущей Луне важно заняться планированием. Вспомните, о чем так долго мечтали, и распишите конкретные способы достижения цели. Постарайтесь избежать негативного влияния со стороны: сглаживайте острые углы в общении с близкими. Не берите сегодня деньги в долг — счастливы от этого не будете.

♈ Овен

Овен, никто не обещал вам при рождении счастливую судьбу. Представьте, если бы вы всегда жили в радости и достатке — это же скучно! Рано или поздно должно случиться нечто такое, что заставит вас пересмотреть свои принципы. И это неплохо - так утверждает башкирский мудрец Джалиль. 15 апреля — прекрасный день, чтобы взглянуть на проблемы по-новому.

Космический совет: если отношения рушатся — не препятствуйте.

♉ Телец

Телец, звезды предостерегают вас от принятия неправильных решений. Вы словно лютый враг самому себе — делаете что-то во спасение других и страдаете сами. Не пора ли жить самостоятельно? Низкая самооценка никого не сделала счастливым. Поверьте, наконец, в собственные силы.

Космический совет: прекратите идти на поводу у окружающих.

♊ Близнецы

Близнецы, за долгие годы вы так и не научились строить доверительный диалог с людьми. Возможно, это просто особенности вашего характера. Но жить от этого не легче. Психологи советуют: прежде чем наладить отношения с окружающими, проанализируйте прошлые ошибки. Опыт — интересная штука.

Космический совет: чтобы решить проблемы, проработайте старые травмы.

♋ Рак

Раки, 15 апреля для вас — один из тех редких дней, когда вы будете окружены вниманием, лаской и заботой. Не смейте этому сопротивляться! Проведайте близких и родных, поужинайте в большой компании и обсудите планы. Может, и вовсе устроите внеплановый отпуск?

Космический совет: самое время отправиться в дальнее путешествие.

♌ Лев

Лев, сегодня вы должны быть максимально сдержаны. Любое неосторожное слово может спровоцировать серьезный конфликт. Речь не только о рабочих делах, но и проблемах семейных. Представьте, как нелегко бывает окружающим с вами, — характер тоже не подарок.

Космический совет: перестаньте остро реагировать на происходящее — наблюдайте.

♍ Дева

Дева, ваш успех не случаен. Вы так долго работали, столько сил и энергии вложили в свой проект, что, несомненно, заслуживаете вознаграждения. Найдите минуту, чтобы поделиться радостью с родными, в деталях обсудите ваш подвиг. Это так важно — наслаждаться моментом. Но не засиживайтесь долго: вас ждут великие дела!

Космический совет: сегодня вам представится шанс поправить материальное положение.

♎ Весы

Весы, 15 апреля для вас — день начала новой жизни. Очередное длительное и увлекательное путешествие подошло к концу. Пора перестраиваться. Сегодня может поступить заманчивое предложение по работе — отказываться от него нужно. Если возникнет какая-то идея, обязательно запишите ее. И не забывайте: форсировать события бывает опасно.

Космический совет: все идет своим чередом. Главное — не мешайте.

♏ Скорпион

Скорпион, пандемия научила всех нас жить по-новому. Люди стали больше времени проводить наедине с собой. Вас, как и большинство, это нисколько не угнетает. Ведь только сейчас вы осознали, кем являетесь. Используйте этот ценный опыт всякий раз, когда сталкиваетесь с проблемой. Задавайте единственный вопрос: чего хотите на самом деле?

Космический совет: следуйте своим желаниям и верьте в лучшее.

♐ Стрелец

Стрелец, «инвалидные» отношения — это не выход. Если вы не сумеете сказать «нет» человеку, который вас донимает, то вскоре сляжете с депрессией. Звезды напоминают: все, что вы делаете, должны делать исключительно ради себя. 15 апреля — прекрасный день, чтобы выйти на откровенный диалог с партнером.

Космический совет: не оборачивайтесь назад. Там — пустота.

♑ Козерог

Козерог, по своей природе вы — консерватор. Новые люди, новые технологии — все это вас, безусловно, угнетает. Однако звезды напоминают: чтобы воплотить мечты в реальность, важно делать хотя бы что-то ради них. Не исключено, что в процессе вам придется полностью сменить окружение и даже страну. Но это того, поверьте, стоит.

Космический совет: у вас большие планы — самое время усердно поработать.

♒ Водолей

Водолей, можно сколько угодно препятствовать переменам. Но учтите, что так вы рано или поздно окажетесь на обочине жизни. Не лучше ли перестраивать пространство вокруг постепенно? Возможно, вам есть что доделать и досказать близким людям. Начните двигаться к мечте прямо сегодня.

Космический совет: завершите начатое. Вас ждут большие перемены.

♊ Рыбы

Рыбы, в силу врожденных особенностей вы постоянно взваливаете на себя огромный груз ответственности. Двигаетесь по жизни, согнув колени, но все-таки терпите эти лишения. Зачем? 15 апреля — идеальный день для того, чтобы остановиться и, наконец, задуматься о вечном. Прекратите действовать по указке. Живите сегодня, сейчас.

Космический совет: в любых вопросах доверяйте интуиции.

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