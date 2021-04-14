«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Убийство «вора в законе» Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий, в Москве, потрясло не только криминальный мир, но и светский. Дело в том, что жестокая расправа произошла на территории жилищного комплекса «Алые паруса», где проживает много медийных персон, в том числе адвокат Сергей Жорин. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он рассказал, что был в злополучном тренажерном зале незадолго до случившейся стрельбы и более того — не раз видел жертву киллера, многочисленная охрана которого даже внушала опасения юристу.

«Я давно проживаю в этом жилом комплексе, который, к сожалению, из-за минувших событий стал печально известным. Я тоже периодически хожу в этот фитнес-клуб, это достаточно удобно, потому что в него можно попасть как пойдя по улице, так и с помощью подземных и наземных переходов. Зимой это особенно удобно, потому что можно выйти из квартиры в спортивной форме и прийти в фитнес-клуб, не выходя на улицу», — поделился Жорин.

Instagram @advokatzhorin

Звездный адвокат признался, что часто ходит в фитнес-клуб, где произошло убийство, однако по счастливой случайности в момент расправы его там не оказалось. Правозащитник успел уйти оттуда примерно за полчаса-час до случившегося, что едва ли не спасло его.

«Никогда там не было эксцессов. Весь наш жилой комплекс в шоке от того, что произошло. По стечению обстоятельств я буквально за полчаса или час тоже был в спортивном зале, но, к счастью, для меня и других людей никто не пострадал, кроме непосредственно объекта покушения», — рассказал юрист.

Юрист подчеркнул, что в ЖК «Алые паруса» проживают в основном обеспеченные люди: звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, поэтому история со стрельбой в тренажерном зале не смогла остаться незамеченной и среди них.

«В данном жилом комплексе проживает большое количество известных людей, медийных, много бизнесменов, творческих людей. Конечно, это событие вызвало переполох. Мы созваниваемся друг с другом, делимся эмоциями после произошедшего», — уточнил Жорин.

Он отметил, что несколько раз видел погибшего Али Гейдарова. Мужчина всегда был окружен многочисленной охраной, что наводило на мысль, будто у него есть причины беспокоиться за собственную жизнь. Данный факт даже стал причиной переполоха среди жильцов ЖК «Алые Паруса».

«Я несколько раз видел мужчину убитого, к сожалению. Почему я его запомнил? Потому его сопровождало всегда большое количество охранников. Въезжая на подземный паркинг, часть охраны сопровождала его к лифту, кто-то дежурил на первом этаже, кто-то обеспечивал безопасность непосредственно на этаже, где этот человек проживал. <…> Такое количество охраны мы не видели давно и делали вывод, что если человека охраняют так серьезно, то, наверное, у него был повод опасаться за свою жизнь и здоровье», — подчеркнул юрист.

По словам Жорина, дошло даже до того, что жильцы ЖК надеялись на то, что если покушение на убийство все-таки состоится, то произойдет без использования взрывчатки и не повлечет массовую гибель людей.

«Признаюсь, грешным делом и я, и другие жильцы беспокоились о том, что если вдруг состоится какое-то покушение, о чем указывало большое количество охраны, мы надеялись, что лица, которые охотятся за этим человеком, не будут покушаться на него с использованием взрывчатки. <…> Если не дай Бог была бы применена взрывчатка, жертв было бы очень много», — добавил Жорин.

5-tv.ru

В заключение звездный адвокат отметил профессиональную работу службы охраны комплекса и заверил, что винить работников службы безопасности в допущении произошедшего инцидента точно не стоит.

«Охрана у нас работает достаточно хороши и профессионально, в том числе именно поэтому, я думаю, удалось быстро установить злоумышленников и их задержать. Хотелось бы заступить за службу безопасности нашего комплекса, поскольку крайне сложно и невозможно досматривать каждого, кто входит на металлоискателе, потому что комплекс большой, поток тоже огромный», — подытожил Жорин.