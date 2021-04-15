К похоронам «вора в законе» Алика Рыжего готовятся под Петербургом — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 082

Криминального авторитета застрелили в фитнес-зале в Москве днем 12 апреля.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

К похоронам криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Алик Рыжий, готовятся на кладбище под Петербургом. Как стало известно 5-tv.ru, простятся с ним в четверг после полудня.

Тело Гейдарова перенаправили из Москвы после судмедэкспертизы, оно будет покоиться на Белоостровском кладбище в поселке Песочный. Там есть специальный участок для мусульман. На его могиле будет установлена скромная каменная табличка.

5-tv.ru

Днем 12 апреля подозреваемый в убийстве пришел в тренажерный зал, расположенный в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где в упор застрелил Али Гейдарова. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Предполагаемый киллер дал признательные показания. после задержания. Не исключается, что преступление могло быть заказным. На издержки, предположительно, ушло около 1,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из деревни в Ленобласти, где Гейдаров имел дорогой особняк, и где его видели незадолго до гибели.

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