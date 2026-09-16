«Нервный канцлер»: Дмитриев составил психологический портрет Мерца

Кирилл Дмитриев назвал Фридриха Мерца нервным канцлером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «нервным» и «двуличным».

«Нервный канцлер», — написал он в X на немецком языке, комментируя новость о том, что Мерц отменил запланированный на следующую неделю визит в Нью-Йорк, в рамках которого он должен был принять участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В следующем посте Дмитриев, комментируя заявление посланника американского президента по особым поручениям Ричарда Гренелла, назвал Мерца на французском языке «двуличным канцлером».

Ранее Гренелл выразил мнение, что Соединенные Штаты не могут доверять словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «Он говорит одно в Берлине и другое — в Вашингтоне», — написал Гренелл в X, комментируя критику со стороны канцлера ФРГ в адрес президента США Дональда Трампа.

Наануне 5-tv.ru рассказал, как Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал совместную фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующую публикацию глава РФПИ разместил на своей странице в социальных сетях.

Он обратил внимание на снимок, выставленный Стуббом. На нем главы двух европейских стран пожимают друг другу руки с улыбками на лице. Позади них деревянная стена с декоративным изображением топора. Политики встали так, что кажется, будто инструмент дровосека занесен над их головами.

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