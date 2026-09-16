Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

ФСИН создаст семь учреждений, объединяющих тюрьмы, колонии и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) создаст семь инновационных мультирежимных учреждений объединенного типа, которые будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор. Об этом говорится в федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», передает ТАСС.

Строительство учреждений планируется завершить до 2035 года. Они появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае.

«Программой планируются выполнение проектных работ и последующее строительство (...) семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест», — сказано в документе.

В июне ФСИН показала новую модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Проект включает само здание общежития, сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку.

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