Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

Суммарная вместимость новых объектов составит более 20 тысяч мест.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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ФСИН создаст семь учреждений, объединяющих тюрьмы, колонии и СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) создаст семь инновационных мультирежимных учреждений объединенного типа, которые будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор. Об этом говорится в федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», передает ТАСС.
Строительство учреждений планируется завершить до 2035 года. Они появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае.
«Программой планируются выполнение проектных работ и последующее строительство (...) семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест», — сказано в документе.
В июне ФСИН показала новую модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Проект включает само здание общежития, сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку.
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