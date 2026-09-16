Три в одном: ФСИН готовит новый формат исправительных учреждений

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 32 0

Суммарная вместимость новых объектов составит более 20 тысяч мест.

В России появятся семь супер тюрем три в одном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСИН создаст семь учреждений, объединяющих тюрьмы, колонии и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) создаст семь инновационных мультирежимных учреждений объединенного типа, которые будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор. Об этом говорится в федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», передает ТАСС.

Строительство учреждений планируется завершить до 2035 года. Они появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае.

«Программой планируются выполнение проектных работ и последующее строительство (...) семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест», — сказано в документе.

В июне ФСИН показала новую модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Проект включает само здание общежития, сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

 

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро
5:55
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
«У него депрессия»: Архипов объяснил срыв Ромы Зверя на зрителей
5:40
«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае
5:30
Мужчина спас женщину и ребенка из перевернувшейся машины в горной реке
5:18
Кирилл Туриченко семь раз отметил день рождения сына: Леону нет и года

Сейчас читают

Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием
Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен