Космонавт, циркач, певец: кем были главные мужчины в жизни Аллы Пугачевой?

У Аллы Борисовны было много возлюбленных — только замужем звезда была пять раз. Кем же были главные мужчины в ее жизни?

Первая любовь

По слухам, первым возлюбленным 17-летней Аллы Пугачевой мог быть будущий космонавт Герман Соловьев. Сами они никогда эту историю не подтверждали. Как бы то ни было, уже в 18 лет певица получила предложение руки и сердца — от другого.

Замуж Пугачеву позвал переводчик Валерий Романов. Однако сразу расписаться они не смогли. Молодого специалиста послали работать на арабо-израильскую войну. Говорят, что Пугачева обещала его дождаться, но… сердцу не прикажешь.

Когда Соловьев вернулся к невесте, она уже была без ума от студента эстрадно-циркового училища Миколаса Орбакаса.

Отец ее дочери

Никто точно не знает, как познакомились Алла Пугачева и ее первый супруг Миколас Орбакас. Есть легенда, что накануне встречи с ним певица столкнулась с цыганкой. Та нагадала, что первый встреченный Аллой в казенном доме мужчина — ее суженый.

Так это или нет, неизвестно. Однако роман между ними завязался, и уже в 1969 году 20-летняя артистка вышла замуж. Она даже сменила в браке фамилию на Орбакене, но выступать продолжала под девичьей.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Этот союз был плодотворным — в 1971 году у Миколаса и Аллы родилась дочь Кристина Орбакайте, долгие годы остававшаяся единственной наследницей звезды. Но уже в 1973 году супруги развелись… почему?

«Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа», — напомнил Starhit.ru знаменитую цитату Пугачевой о Орбакасе.

Развод прошел мирно. Хотя Орбакас никогда не был на первых ролях, он продолжал видеться с дочерью. Мужчина неоднократно подчеркивал, что Пугачева не мешала Кристине встречаться с отцом. Так что экс-возлюбленным удалось сохранить мирные отношения.

Утешение после развода?

В 1974–1976 годах Алла Пугачева активно сотрудничала с композитором Павлом Слободкиным. Основатель ВИА «Веселые ребята» считает голос талантливой девушки уникальным. Именно его руке принадлежит аранжировка песни «Арлекино», с которой Пугачева завоевала награду конкурса «Золотой Орфей».

Слухи о романе между Слободкиным и Пугачевой ходили много лет. Якобы Примадонна на гастролях останавливалась с ним в одном гостиничном номере. Даже если это и правда, то с развитием сольной карьеры певице стало уже не до него.

РИА Новости / Александр Макаров

Не сложилось



Певец Александр Буйнов — старый друг Аллы Борисовны. И только недавно в программе «Секрет на миллион» артист признался, что в 70-х был без ума от молоденькой Пугачевой. И рассказал, что у них даже был поцелуй.

«Почти все были в нее влюблены. Мне-то казалось, что только я», — смеялся позже музыкант.

Впрочем, флирт так и остался флиртом, в роман общение Пугачевой и Буйнова не переросло. Зато им удалось сохранить свою дружбу и пронести ее через много десятилетий.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Второй муж

В конце 1977 года Алла Пугачева второй раз вышла замуж — за кинорежиссера Александра Стефановича. Они познакомились на вечеринке у поэта Леонида Дербенева. Тогда считалось, что Пугачева встречается с дирижером Константином Орбеляном, да и сам Стефанович был помолвлен. Но он был очарован обаятельной артисткой.

В итоге чувства между Стефановичем и Пугачевой победили. Они поженились, и Стефанович стал работать над имиджем супруги. Его целью было сделать из нее звезду — чтобы Алла покорила сердца миллионной советской публику.

ТАСС / Машков Юрий

Чем лучше мужу удавалось «продвигать» жену на эстраду, тем меньше доверия было между супругами. В итоге между ними начались непонимания, они отказывались поддерживать друг друга. А последней каплей стало для Пугачевой то, что в фильм Стефановича на главную роль вместо нее взяли ее вечную соперницу — Софию Ротару.

Детей в трехлетнем союзе не было. В 1980 году Пугачева вновь развелась.

«Скажу только, что наше расставание было болезненным и с той, и с другой стороны», — говорил позже Стефанович.

Третий муж

После развода Пугачева оправилась не сразу. Так что в следующий раз она пошла под венец только в 1985 году, хотя ухажеров у нее всегда хватало. Евгений Болдин был другом семьи, когда Алла еще была женой Стефановича. Он был женат, но развелся почти одновременно с певицей.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Сначала Болдин был просто концертным директором Пугачевой, но в итоге они открылись друг другу. Завязался роман, они поженились. Впрочем, позже артистка признавалась, что они были скорее приятелями и партнерами, чем супругами. Сотрудничество между певицей и музыкальным продюсером было выгодно им обоим, как и оформление брака.

В итоге официально Пугачева и Болдин были супругами вплоть до 1993 года. Все это время у них случались бурные романы на стороне, что обоих полностью устраивало.

Две звезды…

Если всех ухажеров и даже мужей Примадонны могут перечислить только ее самые преданные фанаты, то уж имя Владимира Кузьмина знают почти все. О существовании талантливого музыканта Пугачева узнала из газет. Побывав на его концерте, она настояла на личной встрече.

У Пугачевой и Кузьмина был яркий творческий союз — чего стоит знаменитая песня «Две звезды», которую до сих пор напевают многие? Скрепляли их и любовные отношения — правда, говорят, что страсть у артистов быстро прошла.

ТАСС / Подэрни Роман

Молодому рокеру не хотелось быть в тени Примадонны. Да и их совместное творчество заставляло менять жанр. Все это было ему непосильной ношей. К счастью, Пугачева поняла все правильно. Пара рассталась без лишних скандалов.

«Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более, — рассказывал Кузьмин. — На определенном этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт. Мне было трудно об этом сказать Примадонне. К счастью, она все поняла сама и отпустила меня».

Странный роман

Про отношения Аллы Пугачевой с Сергеем Челобановым в конце 80-х знают почти все. Во многом потому, что саратовский экс-боксер с сомнительной репутацией и в наши дни продолжает ходить по телешоу. Там он активно делится деталями их романа с Примадонной.

Но так ли все просто? Да, в те годы Пугачеву часто видели с Челобановым. В целом никто не сомневается, что тот был ее протеже — она помогла Сергею привести в порядок имидж, прикупила костюмов, проталкивала интересы как артиста, принимала его аранжировки.

ТАСС / Булдаков Олег

Зрители «Рождественских вечеров» видели Челобанова и Пугачеву вместе и не сомневались — у пары бурный роман. Когда вышел их совместный хит «Незваный гость», все и вовсе уверились в реальности связи между артистами.

Но вот что странно — Челобанов говорил, что они с Пугачевой были вместе до самой ее свадьбы с Филиппом Киркоровым. Но друзья певицы говорили, что романа-то и вовсе не было. Якобы они просто поддерживали такую видимость для привлечения внимания к своему творчеству. Но даже годы спустя Челобанов заверяет всех в обратном.

«Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым, — везде рассказывает он. — Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба».

Говорят, были и другие претенденты на сердце Пугачевой. Ей постоянно приписывали романы то с одном мужчиной, то с другим. Но все это так и осталось на уровне слухов.

Зайка моя

В 1993 году Алла Пугачева наконец покончила с браком с Евгением Болдиным. Говорят, тогда-то она и ответила на ухаживания молодого и влюбленного в нее Филиппа Киркорова. Тот был моложе ее на 18 лет, но пару это не остановило. Они обвенчались в 1994 году и были вместе 11 лет.

Но — только на бумаге. Киркоров и Пугачева везде появлялись вместе, с нежностью отзывались друг о друге, у них было совместное творчество. Ходили слухи, что Пугачева мечтает родить молодому мужу ребенку. Годы спустя оказалось, что все было лишь ширмой.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Алла Пугачева питала нежность к Киркорову, но быстро осознала, что поторопилась с четвертым замужеством.

«Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит. И при этом официально продержалась с ним 10 лет, а неофициально — уже через год мы вместе не жили», — говорила много позже артистка.

Киркоров всегда с уважением отзывался о бывшей жене. Он винит в их разводе только себя.

«Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», — сетовал он.

Все, что не досталось Пугачевой в браке с Киркоровым, принес ей еще более молодой человек — друг семьи, юморист Максим Галкин.

Позднее счастье

Максим Галкин на 27 лет моложе Аллы Пугачевой. Даже когда стало известно об их романе, не все могли поверить в искренность их чувств. Но оказалось, что все просто не знали истины.

Роман между юмористом и Примадонной начался еще в 2001 году — тогда она с Киркоровым стала везде появляться вместе с Галкиным. Еще четыре года отношений — и Пугачева решилась на развод с Филиппом. Им удалось сохранить дружеские отношения, что всем фанатам казалось удивительным. В последние пару лет экс-супруги отстранились, но это и понятно — у каждого свои дети, дела.

Роман с Галкиным продолжался. В 2011 году Алла Борисовна рискнула — и после десяти лет вместе приняла предложение руки и сердца от Максима Галкина.

«Первый раз в жизни мне не приходится человеку ни в чем помогать. И так все у нас спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет. Мне с Максимом так комфортно, словно пазлы сошлись», — признавалась звезда.

Instagram @maxgalkinru

Они поженились, а уже через два года стали родителями близнецов Гарри и Лизы. Двойняшек родила супругам суррогатная мать. Однако биологически это дети Пугачевой и Галкина — Примадонна еще в браке с Киркоровым предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки на случай, если ей все же захочется вновь стать матерью.

Малыши появились на свет, когда Алле Пугачевой было уже 64 года, и сразу стали любимцами русскоязычного интернета. Семья стала жить в сказочном замке в деревне Грязь, и артистка не раз признавалась, что малыши и молодой муж подарили ей позднее, но такое сладкое счастье.

Внуки

Нельзя забывать и о том, что в жизни Пугачевой есть еще два очень важных молодых мужчины. Это ее внуки от дочки Кристины Орбакайте — Никита Пресняков и Дени Байсаров. Она души не чает в них.

Instagram @orbakaite_k

У Аллы Пугачевой были прекрасные отношения с первым мужем дочери — певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Они остались друзьями с ним и его семьей даже после развода детей. Теперь же Примадонна дружит с последним супругом Кристины Орбакайте — бизнесменом Михаилом Земцовым. Этот союз подарил Пугачевой и единственную внучку — Клаву. Девочка с родителями большую часть года живет во Флориде в США, где начала карьеру певицы. Она уже выпустила свой первый трек на испанском языке.