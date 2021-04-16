«Не знала, вернусь или нет»: 70-летняя Крючкова рассказала о борьбе с онкологией

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова вот уже несколько лет борется с раком. Болезнь обнаружили не сразу. Шансов выжить у актрисы практически не было. Но благодаря усилиям врачей, сдержать рост злокачественной опухоли все-таки получилось.

О своем состоянии, о планах, мечтах и повседневных заботах звезда «Большой перемены» рассказала посредством видеосвязи.

Настоящее чудо

Крючкова вспомнила, что от верной гибели ее спас любимый питомец. В 2015 году поведение кота резко изменилось. Он стал чаще проситься на руки, ложился на определенное место на теле и даже рычал. Актриса решила, что пора провериться, но первичные анализы не дали никакого результата.

Звезда занервничала и решилась на биопсию. Только тщательно изучив фрагмент тканей внутренних органов, медики диагностировали у Крючковой 15 сантиметровую опухоль четвертой стадии.

«Я поехала в Германию на операцию и не знала, вернусь или нет. В театре были те, кто не верил в благополучный исход. Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ — „Игрок“. Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять. Спектакль идет уже шесть лет», — счастливо улыбалась Светлана Николаевна.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Спасибо за жизнь!

С тех пор прошло много времени. Теперь актрисе достаточно лишь регулярно наблюдаться у врачей и проходить поддерживающие процедуры. Однако это ее нисколько не угнетает. Светлана Крючкова рада, что смогла выжить, когда шансов практически не было. И сейчас ее главная цель — успеть сделать все возможное и невозможное, оставить миру большое наследие.

Так, например, недавно актриса выпустила книгу с красноречивым названием: «Я у жизни ученица». Ее презентация должна была состояться в МХАТ имени Горького. Но лично присутствовать на мероприятии звезда не смогла — недавно переболела коронавирусом.

В планах у Светланы Николаевны отыграть минимум два спектакля в Москве, отмененных в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Оба были приурочены к 70-летнию актрисы.

Крючкова откровенно заявляет, что жить ей осталось не так уж и много. Но нисколько не унывает — наслаждается моментом и порой вспоминает молодость.

«Сейчас смотрю на себя и думаю: какая хорошенькая была! А мне постоянно пытались внушить, что страшная и толстая. Ну, какая толстая, когда всегда весила около 65 килограммов? Вот последние годы уже да — гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла», — заключила Светлана Крючкова.

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