«Я за посылкой!» — похожий на актера Сухина мужчина устроил погром на почте

|
Анастасия Шадская
4 582

ЧП произошло 15 апреля в подмосковных Люберцах.

Фото, видео: Telegram @dvachannel; ТАСС / Максим Стулов

Похожий на актера Андрея Сухина человек устроил погром в почтовом отделении в подмосковных Люберцах. Это случилось 15 апреля около 15:30 — мужчина, судя по его поведению, остался недоволен, потому что ему не выдали посылку.

Причиной отказа послужило отсутствие на посетителе защитной маски. На записи с камер наблюдения видно, как тот в бешенстве кричал, а затем выбил стулом стекло, отделявшее его от сотрудников почты.

«Отдайте посылку! Не провоцируй! Задолбали вы со своим коронавирусом!» — кричал мужчина.

Instagram @sukhin_official

Выбив стекло, он перебрался через стойку, ворвался в служебное помещение, перепугал до криков сотрудниц. Забрав посылку, он гордо ушел, ошарашив вошедшего в этот момент человека.

«Я за посылкой! Вы следующий».

«Вести.ру» утверждают, что устроивший погром на почте человек — это актер, фитнес-тренер и начинающий певец Александр Сухин. Его аудитория в Instagram насчитывает почти 50 тысяч подписчиков. На фото действительно можно увидеть сходство между артистом и дебоширом в Люберцах.

Нельзя исключать, что случившееся на почте могло быть пранком или постановочным видео. Сам Сухин пока заявлений по поводу случившегося не давал.

Один из мужчин на видео заявил, что перепуганные сотрудники почтового отделения якобы написали заявление в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
76.98
1.30 92.23
1.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:36
Прямиком из ада: ТОП-5 самых порочных знаков зодиака
14:28
«Без комментариев»: Песков о запросе Зеленского на разговор с Путиным
14:18
«Принцип взаимности»: в Кремле ответили, как будут реагировать на санкции США
14:12
Поезд отрезал головы двум школьницам под Москвой
14:09
«Думал, как деликатно отказать»: почему Козловский не хотел снимать «Чернобыль»?
14:02
МВД РФ призвало страны СНГ забрать из России на родину незаконных мигрантов

Сейчас читают

«Я за посылкой!» — похожий на актера Сухина мужчина устроил погром на почте
«Не знала, вернусь или нет»: 70-летняя Крючкова рассказала о борьбе с онкологией
Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются миллиардеры
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака