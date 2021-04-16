Похожий на актера Андрея Сухина человек устроил погром в почтовом отделении в подмосковных Люберцах. Это случилось 15 апреля около 15:30 — мужчина, судя по его поведению, остался недоволен, потому что ему не выдали посылку.

Причиной отказа послужило отсутствие на посетителе защитной маски. На записи с камер наблюдения видно, как тот в бешенстве кричал, а затем выбил стулом стекло, отделявшее его от сотрудников почты.

«Отдайте посылку! Не провоцируй! Задолбали вы со своим коронавирусом!» — кричал мужчина.

Instagram @sukhin_official

Выбив стекло, он перебрался через стойку, ворвался в служебное помещение, перепугал до криков сотрудниц. Забрав посылку, он гордо ушел, ошарашив вошедшего в этот момент человека.

«Я за посылкой! Вы следующий».

«Вести.ру» утверждают, что устроивший погром на почте человек — это актер, фитнес-тренер и начинающий певец Александр Сухин. Его аудитория в Instagram насчитывает почти 50 тысяч подписчиков. На фото действительно можно увидеть сходство между артистом и дебоширом в Люберцах.

Нельзя исключать, что случившееся на почте могло быть пранком или постановочным видео. Сам Сухин пока заявлений по поводу случившегося не давал.

Один из мужчин на видео заявил, что перепуганные сотрудники почтового отделения якобы написали заявление в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу.