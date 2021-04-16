Советы от ЦБ: как вернуть деньги, если у вашего банка отозвали лицензию

Центробанк объяснил, как быть, если у банка забрали лицензию. Можно ли вернуть свои деньги? Этот вопрос стали задавать многие после сообщений о екатеринбургском банке «Нейва». Данная кредитная организация лишились лицензии из-за многочисленных нарушений законодательства РФ.

Первым делом в ЦБ успокоили вкладчиков «Нейвы» и пояснили всем остальным, как быть в подобной ситуации. Многое зависит от того, была лицензия отозвана или аннулирована. Во втором случае об процедуре просят владельцы банка, когда хотят его ликвидировать. Это предполагает, что они имеют возможность расплатиться со всеми клиентами и кредиторами.

Как вернуть деньги

Вернуть свои средства после отзыва лицензии банка можно, если тот входит в систему страхования. Эту процедуру контролируют в Агентства по страхованию вкладов. В случае с «Нейвой» выплаты стартуют не позже 30 апреля.

«До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — пояснили в пресс-службе организации сайту KP.RU.

Сколько можно вернуть?

Полная сумма возврата возможна только до вкладов, размеры которых не превышают 1,4 миллиона рублей — с учетом процентов. Это касается только рублевых вкладов. В валюте вклад будет компенсирован рублями по курсу на день, когда у кредитной организации была отозвана лицензия.

Чтобы получить компенсацию, пострадавшим клиентам банка нужно написать заявление в банк-агент. Сделать это можно лично или по почте — тогда придется предварительно заверить документы у нотариуса.

Подать заявление можно с момента начала выплат и до окончания ликвидации банка. Как правило, процесс этот длится около года — времени на составление заявления хватит. После его подачи деньги должны перечислить в течение трех рабочих дней.

Список банков, которые выплачивают в таких случаях компенсации, обычно публикуют на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Как получить больше?

Выплаты могут и превышать указанную выше сумму в 1,4 миллиона рублей. В теории можно получить до десяти миллионов рублей, если соблюдено одно или несколько условий.

Крупная сумма попала на счет ввиду особых обстоятельств (получение пособий, продажа недвижимости наследство

Эти деньги попали на счет не раньше, чем за три месяца до отзыва лицензии банка — или действовал мораторий на выплаты по вкладам;

Деньги лежали на специальном счету эскроу, открытом для расчетов по договорам участия в долевом строительстве

По последнему пункту важно помнить, что средства на счетах экскроу застрахованы только на период с поступления документов в Росреестр и до истечения трех рабочих дней с момента регистрации права на жилье (или отказа в ней). Если в банке был и обычный счет, то компенсация будет проходить отдельно — деньги с него не включат в лимит в десять миллионов рублей.

А как же кредиты

Отзыв лицензии у банка не влияет на выплаты по кредиту. Клиент по-прежнему будет платить проценты на оговоренных условиях — но уже банку-агенту. Порядок выплат контролирует Агентство по страхованию вкладов.

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