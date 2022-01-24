Спасайте, почки! При каком неожиданном симптоме нужно срочно проверить этот орган

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 2 938

Эксперт объяснил, почему не нужно закрывать глаза на боль в одной из конечностей.

Спасайте, почки! При каком неожиданном симптоме нужно срочно проверить этот орган

Фото: Depositphotos / NewAfrica

Если ночью вы просыпаетесь от боли в большом пальце ноги, то это может свидетельствовать о начавшейся подагре, говорит сотрудник клиники Майо доктор Линн Постон (Mayo Clinic — один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира — Прим. ред.).

По словам эксперта, подагра возникает, когда кристаллы уратов оседают в суставной щели, обычно в большом пальце ноги. Это, в свою очередь, говорит о проблемах с почками, а именно о том, что они не справляются с фильтрацией мочевой кислоты.

«Если почки не могут нормально выполнять свои функции, мочевая кислота накапливается в крови, что может провоцировать подагру», — цитирует Постон «МедикФорум».

В то же время подагра не всегда развивается вследствие заболевания почек. К факторам риска относится также злоупотребление алкоголем и продуктами с высоким содержанием пуринов, предупреждает специалист.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, онколог рассказал, какие продукты и напитки больше всего влияют на развитие рака.

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