Масло, мясо, алкоголь: как пища и напитки влияют на развитие рака

Какие продукты являются полезными? Выращенные в собственном огороде или привезенные из-за границы? Гадать можно бесконечно, если не знать, почему на самом деле та или иная пища бывает опасной.

В беседе с 5-tv.ru кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин отметил: развитие болезней провоцируют не конкретные продукты, а сопутствующие факторы. В частности, способ их производства и приготовления.

Так, например, регулярное употребление пищи, загрязненной канцерогенными веществами или минеральными удобрениями, почти наверняка приведет к развитию злокачественных опухолей. В первую очередь речь идет об органах пищеварительной системы. Слизистая здесь хоть и привыкла к «пагубным» влияниям разного рода, но и у нее есть ограниченные запасы «прочности».

Канцерогенные вещества могут появляться и во время приготовления пищи. В особенности это касается жарки мяса, когда используется подсолнечное масло. По мнению медиков, употребление лишнего жира в принципе не грозит ничем хорошим, однако если подсолнечное масло используется еще и повторно — быть беде.

Безусловный вред наносят и спиртные напитки. Во-первых, никто не знает точно, где и в каких условиях они производились. Во-вторых, количество канцерогенов там зашкаливает, что неблагоприятно сказывается на работе печени. При чрезмерном потреблении алкоголя может также развиваться онкология.

«В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — подчеркнул Михаил Мяснянкин.

Важно также хорошо мыть продукты перед употреблением и не забывать хранить их правильно.

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