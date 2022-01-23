В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 129

Некоторым, по мнению астрологов, повезло родиться с талантом к зарабатыванию денег, другие же почувствуют вкус богатства ближе к пенсии.

В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака

Фото: Depositphotos / deagreez1

Астрологи назвали возраст, в котором представители зодиакального круга достигнут финансовой зрелости. Не каждому удастся разбогатеть в молодости, однако у всех есть шанс состояться в жизни в свое время. Так, к примеру, Овен сможет расслабиться и насладиться результатами своего труда не раньше 40 лет, а до этого момента придется жить на скромные средства. Тельцы тоже, скорее всего, не станут юными денди — им звезды пророчат безбедное существование только к 39 годам.

Самыми невезучими в финансовых вопросах можно считать Близнецов. Им суждено ощутить радости обеспеченной жизни не раньше 50 лет. Немногим раньше, в 45, крепко встанут на ноги Раки. Зато амбициозные и бесконечно уверенные в себе Львы при достаточной энергичности смогут многое себе позволить уже в 27 лет.

Девы, несмотря на любовь к порядку и рациональность в вопросах трат, смогут обеспечить себе стабильный и достойный заработок к 35 годам. Зато некоторые представители знака Весы будут настоящими богачами к 20 годам! Деньги немало покружат им голову, главное — ее не потерять!

Скорпион станет состоятельным в 40 лет, а Стрелец в 30. пишет tv.ua. Ответственные и трудолюбивые Козероги зачастую становятся успешными и обеспеченными еще раньше — к 28 годам. А вот Водолеями придется подождать до 40 лет, так как в их карьерном пути будут не только взлеты, но и сокрушительные падения. Рыбы смогут реализовать свои мечты о путешествиях и ценных приобретениях не раньше, чем в 35 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, которые рискуют остаться в гордом одиночестве.

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В каком возрасте разбогатеют разные знаки зодиака

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