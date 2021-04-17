Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 апреля

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что предстоящая неделя будет характеризоваться избытком энергии — как умственной, так и физической. Хорошо будет думать, анализировать, строить планы, а также активно действовать и реализовывать их.

В личной жизни возможны значительные перепады настроения — от подавленности до сильной потребности в новых стимулах. В целом для романтической сферы неделя не слишком благоприятна.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит относительно спокойная неделя. Ее будет полезно посвятить вдумчивой работе, которая обычно дается вам не очень хорошо. В перерывах возможны и всплески энергии, которые будут подталкивать вас заняться чем-то азартным и энергичным. Хорошо подойдет спорт, особенно игровые виды.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя принесет изменения в любовной сфере. Возможно углубление и усиление чувств и чувственности. Могут произойти и неожиданные события, после которых вернуться к прежней ситуации уже не получится. Если у вас сейчас нет отношений — отличная возможность их завязать. Также хорошо будет посвятить неделю искусству и другим видам приятного времяпрепровождения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя принесет настойчивость и способность к концентрации. Вам хорошо будет взяться за дела, требующие продолжительного однонаправленного внимания. Обычно такие дела вам не слишком интересны, но сейчас у вас получится успешно с ними справиться.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе лучше всего посвятить себя поиску новых решений в различных сферах своей жизни: в работе, в личной жизни, а также в поиске своего места в мире. То, что вы найдете и осознаете, принесет вам новизну и поможет лучше согласовать разные стороны вашей жизни.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет довольно конфликтной. Постарайтесь не выставлять свои интересы и свое я на первое место, хотя вам будет непросто это сделать. Если возникнут ссоры и перерастут в серьезные конфликты, то это может иметь далеко идущие последствия.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит довольно позитивная неделя. В вашу жизнь входят новые события и энергии. Распорядитесь ими так, чтобы почувствовать свежесть, и неповторимое очарование положительных обновлений. Это будет касаться прежде всего вашего мироощущения и представлений о жизни в целом. Но может коснуться и более конкретных сфер — например, работы.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе хорошо будет заниматься стратегическими планами. Поразмыслите о том, какая ответственность возложена на вас в вашей жизни: что вам по-прежнему важно, от чего стоило бы отказаться, и какие новые сферы ответственности были бы вам в перспективе интересны.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя напряженная. У вас возможны перепады энергии и настроения. Иногда будет появляться взбудораженность, а иногда наоборот — заторможенность. И все это на фоне раздражения или агрессивности, которая может обращаться и на окружающих, и на самого себя. Лучше по возможности снизить нагрузку и избегать раздражающих факторов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов может переполнять ощущение раскрывающихся возможностей. Но часто оно окажется преувеличенным или даже приведет к конфликтам с окружающими. Постарайтесь в погоне за новыми возможностями не пренебрегать своими прежними обязательствами. Будет очень важно исполнить их как следует.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоящая неделя принесет перемены, новые идеи, а также события, которые могут перевернуть всю ситуацию. Также возможны влюбленности или новые повороты в существующих отношениях. В целом неделя для вас благоприятная.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе лучше всего проявить сдержанность, благоразумие и ответственность. Хотя энергии недели порой будут толкать вас на необдуманные поступки, неожиданные выплески энергии, а также непредсказуемые выходки. Лучше все же следовать здравому смыслу, а также взятым на себя ранее обязательствам.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя скорее положительная. Возможны позитивные изменения, которые помогут вам встряхнуться, устремиться к новым идеям и целям. Иногда это может войти в противоречие с данными ранее обещаниями. В таких случаях возможны и отдельные конфликты.

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