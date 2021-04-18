В Великобритании простились с мужем королевы Елизаветы II — принцем Филиппом. Он скончался 9 апреля, не дожив до своего 100-летия всего два месяца. Родственники герцога Эдинбургского исполнили все его последние просьбы, начиная от масштаба процессии и заканчивая выбором авто для транспортировки гроба. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Длительная подготовка

Последние дни своей жизни Филипп провел дома. Он отказывался ложиться в больницу, несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие. Герцог читал, звонил родственникам, наслаждался каждым мигом. В ночь на 9 апреля королева была рядом с ним. До последнего вздоха. Родные предлагали вызвать медиков и госпитализировать принца, но Елизавета II запретила это делать: муж хотел умереть в собственной постели.

Британцы долго обсуждали, в каком формате пройдет траурная церемония. Но одно было ясно: нельзя допустить столпотворения — ситуация с коронавирусом ужасающая. В итоге королевская семья отказалась от государственных похорон в пользу скромных церемониальных. Впрочем, так хотел и сам герцог. На прощании присутствовали лишь самые близкие люди — всего 30 человек. Елизавета II приказала членам монаршей семьи не надевать военную форму, как положено в соответствии с традициями.

«Все собравшиеся должны быть в масках, члены королевской семьи будут в костюмах, на которые прикрепят награды», — говорилось в обнародованном сообщении.

Принца Филиппа было решено хоронить в часовне Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Однако позже выяснилось, что это не станет последним его пристанищем. После смерти действующей королевы Великобритании обоих захоронят в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.

«Просто засуньте меня в Land Rover»

Траурная процессия началась в 14.45 по британскому времени (16.45 по московскому времени — Прим.ред.). Гроб с телом принца Филиппа сопровождали члены монаршей семьи и похоронный караул вместе с оркестром.

Как бы это ни было удивительно, но гроб герцога был изготовлен еще 30 лет назад. Материал нетривиальный — свинец. Его выбор был не случаен: так тело разлагается гораздо медленнее.

На общее обозрение гроб не выставляли. Сверху его покрывал личный штандарт принца. На полотне красовались символы, связанные с жизнью покойного: три льва с герба Дании, белый крест греческого флага (отсылка к происхождению Филиппа), замок Эдинбурга, а также две черные полосы — знак семьи Маунтбеттенов. Кроме того, там же лежали флотская фуражка герцога и сабля.

К месту захоронения гроб с телом Филиппа доставили на элитном черном Land Rover — дизайн авто герцог разрабатывал лично 15 лет назад.

«Просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор», — говорил при жизни супруг Елизаветы II.

Под угрозой срыва

17 апреля охрана близ замка и часовни была усилена в разы. Полицейские прочесали окрестности, излазили реки и даже канализацию, чтобы не допустить противозаконных актов. Однако казусы все-таки были.

В разгар церемонии возле стен Виндзора появилась полуобнаженная экоактивистка. Женщина без футболки и бюстгальтера пыталась привлечь внимание присутствующих к мировым проблемам.

«Спасите планету! Спасите планету!» — кричала дама.

Однако ее минута славы закончилась быстро: правоохранители задержали дебоширку и сопроводили до ведомственного авто.

Личная трагедия

Несмотря на небольшие казусы, в общем и целом церемония прошла в достаточно спокойной обстановке и без нарушения тайминга. Как отмечают зарубежные издания, тяжелее всего в этот день было овдовевшей Елизавете II. Королева хоть и пыталась сдерживать эмоции, однако ее напряжение выдавали трясущиеся руки.

В этот день рядом с монаршей особой были самые близкие и дорогие люди: дочь — принцесса Анна, принц Уэльский Чарльз, принцы Эдвард и Эндрю, внуки Гарри и Уильям, а также супруга последнего Кейт Миддлтон, сын Анны Питер Филлипс и ее второй муж сэр Тимоти Лоренс, сын покойной сестры королевы Дэвид Армстронг-Джонс и другие.

Семья воссоединилась в трагический момент, несмотря на все неурядицы. Так, ради Елизаветы II отказавшийся от титула принц Гарри прилетел из США, оставив там беременную супругу Меган Маркл. Ранее последняя обвинила членов монаршей семьи в расизме и отказалась жить с ними даже в одной стране.

Герцога Эдинбургского хоронили под звуки волынки. Королева и все присутствующие почтили память усопшего минутой молчания. Затем простившиеся постепенно удалялись из зала, кивая погребенному принцу Филиппу.

В последние минуты прощания с герцогом отряд королевской конной артиллерии дал салют из пушек, а в башне неподалеку от часовни зазвонил колокол.

Интересные факты

На церемонию прощания с мужем королева надела Ричмондскую брошь — уникальное украшение. Его подарили еще королеве Марии — бабушке Елизаветы II — на свадьбу в 1893 году. Брошь была усыпана бриллиантами , а снизу ее дополняла огромная жемчужина. По истечении времени подвески не стало. Некоторые предполагают, что именно поэтому монаршая особа прикрепила брошь на траурный наряд — хотела продемонстрировать миру свою потерю.

Супруга принца Гарри — актриса Меган Маркл, затеявшая скандал с членами королевской семьи, оставила тайное послание на венке для принца Филиппа. Звезда наняла дизайнера, чтобы оформить цветочную композицию. Некоторые растения символизировали благодарность и покорность, другие — преданность и вечную любовь. Что содержалось в записке на венке — доподлинно неизвестно. Однако кто-то предполагает, что актриса могла попросить прощения у герцога за свое поведение.

За несколько часов до похорон принца Филиппа в Виндзоре пропало электричество. Жителям района и владельцам магазинов пришлось очень долго ждать, прежде чем его восстановили. К счастью, небольшой сбой никак не повлиял на ход процессии.

За некоторое время до смерти герцог Эдинбургский успел переговорить со своим старшим сыном Чарльзом. В последней беседе он умолял наследника позаботиться о королев е и семье. Кроме того, дал наставления по управлению двором и страной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто может занять престол после завершения эпохи Елизаветы II.