Какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно? — советы врача

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 678 0

«Назначение» самому себе медицинских препаратов бессмысленно и опасно, предупреждает эксперт.

Какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно? — советы врача

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Самостоятельное «назначение» себе лекарств без предварительной консультации с доктором как минимум бессмысленно, а в некоторых случаях опасно, предупреждает врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

«Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», — цитирует специалиста «Прайм».

В первую очередь эксперт не рекомендует применять без назначения антибактериальные препараты, которые противопоказаны при каких-либо хронических заболеваниях, а также могут вызвать аллергическую реакцию.

Если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно, в организме может возникнуть так называемая мультирезистентность — устойчивость микробов к различным препаратам. Это опасно тем, что в итоге лечить пациента будет попросту нечем, поясняет эксперт.

Стоит учитывать и то, что некоторые препараты нельзя применять при беременности или в период кормления. Есть также лекарства, противопоказанные к совместному использованию — они могут блокировать или наоборот усиливать эффект друг от друга.

Бывает, что люди используют сомнительные методы лечения, действие которых никак не доказано. Эксперт приводит в пример известный препарат «Мирамистин», который часто используют для ингаляций через небулайзер. Однако, говорит врач, это средство не предназначено для ингаляций и при подобном применении лишь наносит вред. Также он указывает на то, что многие лекарства в небулайзере просто растворяются — их структура нарушается из-за вибрации, и они перестают действовать.

Специалист отметил, что многие принимают без назначения врача гипотензивные средства — препараты от повышенного артериального давления. Этого категорически нельзя делать, предупреждает эксперт.

«Принимать их бессистемно и ситуативно нельзя — это приводит к тому, что, заглушая симптомы, человек долгое время остается необследованным, и его проблема лишь усугубляется. Лечение гипертензии обязательно должно назначаться на основе результатов обследования, быть систематическим и регулярным», — резюмирует Мохамед Али Вуада.

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