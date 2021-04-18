От Лиллибет: какое письмо оставила Елизавета II на гробу принца Филиппа?

В день похорон принца Филиппа королева Великобритании Елизавета II оставила на его гробу подписанное ее детским прозвищем письмо. Написанное от руки послание венчала строчка: «от Лиллибет». Так называл королеву отец Георг VI, так как, будучи маленькой девочкой, она не могла правильно выговорить свое имя. Судя по всему, трогательной историей былых лет Елизавета поделилась и с мужем, и позже он сам стал обращаться так к супруге.

Свинцовый гроб принца Филиппа был покрыт его личным штандартом. На полотне с символами происхождения и почетных титулов монарха лежали также его сабля, флотская фуражка и венок из белых цветов, который выбрала сама Лиллибет. Рядом с венком она положила письмо, сообщает People.

С мужем королевы Елизаветы II простились 17 апреля. Он скончался 9 апреля, не дожив до своего 100-летия всего два месяца. Родственники герцога Эдинбургского исполнили все его последние просьбы, начиная от масштаба процессии и заканчивая выбором авто для транспортировки гроба — дизайн черного Land Rover герцог разрабатывал лично 15 лет назад.

Принц Гарри и принц Уильям впервые за год встретились на похоронах дедушки

Похороны были скромными. На них присутствовали только 30 человек — самые близкие. На траурной церемонии впервые за год оказались вместе на публике внуки Филиппа принц Уильям и принц Гарри, пишет News.ru. Отношения между ними сейчас прохладные, поэтому на отпевании в часовне Святого Георгия принцы расположились поодаль друг от друга.

По слухам, братья в ссоре из-за скандального интервью, которое дали Гарри и его жена Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри этой весной. Бытует мнение, что обвинения королевской семьи в расизме и других «грехах» могли даже стать причиной кончины герцога Эдинбургского!

На церемонии похорон супруга королевы Великобритании также прозвучала православная молитва на русском языке «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих», ведь до женитьбы на Елизавете и перехода в англиканство Филипп принадлежал к греческой православной церкви. В 15:00 (17:00 по Москве) во всей Британии была объявлена минута молчания в память о герцоге.

Филипп упокоился в семейном склепе близ Виндзорского дворца. Но там его тело останется не навсегда. После смерти жены, с которой они были вместе 73 года, герцог «переедет» в другую усыпальницу. Королевская чета вновь воссоединится в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.

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