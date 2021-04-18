На похоронах принца Филиппа увидели признак скорого ухода Елизаветы II

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Анна Васильева
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По мнению королевского историка Сары Ричардсон, смерть супруга сильно подкосила королеву Великобритании.

На похоронах принца Филиппа увидели признак скорого ухода Елизаветы II

Фото: www.globallookpress / Jean-Marc Haedrich

Тема:
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

На похоронах принца Филиппа присутствующие заметили признак скорого ухода королевы Великобритании Елизаветы II. Королевский историк, профессор современной британской истории из Университета Уорика Сара Ричардсон считает, что правительница может в скором времени покинуть свой пост. Об этом пишет Evening Standard.

По мнению Ричардсон, кончина супруга сильно подкосила королеву. Эксперт считает, что уход герцога Эдинбургского может стать «поворотным моментом» в будущем монархии.

«Королева продолжит выполнять свои обязанности, в какой-то степени она уже вернулась к работе. Я думаю, что она будет отступать все больше и больше, ей уже за 90, и видя ее там только одну, после того как ее более 70 с лишним лет сопровождал Филипп, я думаю, что это поворотный момент», — сообщила историк.

По словам Сары Ричардсон, прощание с мужем далось королеве нелегко. Никто не видел ее слез лишь потому, что «в прошлом она присутствовала на многих похоронах, и строго следует ритуалам.

Также эксперт считает восстановление мира между герцогом Сассекским и герцогом и герцогиней Кембриджскими вполне реальным.

«Вся семья, кроме королевы, вернулась в замок из часовни, и тот факт, что Гарри шел с Уильямом и Кейт, я думаю, был, возможно, символом того, что у них есть, по крайней мере, желание поговорить и, возможно, сблизиться между двумя принцами», - пояснила историк.

С мужем королевы Елизаветы II простились 17 апреля. Он скончался 9 апреля, не дожив до своего 100-летия всего два месяца. Родственники герцога Эдинбургского исполнили все его последние просьбы, начиная от масштаба процессии и заканчивая выбором авто для транспортировки гроба — дизайн черного Land Rover герцог разрабатывал лично 15 лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое письмо оставила Елизавета II на гробу принца Филиппа.

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