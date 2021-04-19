«Удар в сердце футбола»: что думают о Суперлиге звезды спорта и политики

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о создании нового футбольного турнира Суперлига. В проекте оказались задействованы 12 лучших европейских клубов. Главным председателем новой лиги стал Флорентино Перес, президент мадридского «Реала».

«Футбол основан на открытых соревнованиях» — мнение ФИФА и УЕФА о Суперлиге

Эта новость вызвала недоумение футбольных фанатов, любителей и профессионалов данного вида спорта. Например, ассоциации УЕФА, ФИФА и многие национальные лиги жестко высказались о создании закрытой европейской лиги. Ранее представители крупнейших европейских организации пригрозили баном всем участникам нового формата, пишет «Спорт-эксрпресс».

«Мы рассмотрим все меры, которые нам доступны на всех уровнях, юридических и спортивных, чтобы помешать этому. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах. Он не может существовать по-другому. Клубам будет запрещено участвовать в любых внутренних, европейских чемпионатах, а также на мировой арене. Их игроки не смогут представлять национальные сборные», — заявили в УЕФА.

«Богачи устроили войну с футболом» — мнение футболистов и политиков о Суперлиге

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал клубы своей страны, которые отказались участвовать в Суперлиге.

«Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», — цитирует RMC Sport пресс-службу президента Франции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что участники Суперлиги должны ответить за свое решение перед футбольными болельщиками.

«Суперлига нанесла удар в сердце футбола и привела в замешательство всех английских болельщиков. Клубы, которые решили участвовать в Суперлиге, должны ответить перед болельщиками и футбольным сообществом за такие радикальные шаги», — приводит The Sun слова Джонсона.

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин считает, что Суперлига — путь к хаосу.

«Я против любого хаоса в системе управления. В европейском футболе, в том числе должна быть единая централизованная власть — в данном случае УЕФА, единая понятная система турниров со своей иерархией. Руководство европейских топ-клубов явно находится в оппозиции к УЕФА и вносит сумятицу и хаос в футбол», — рассказал Галямин в беседе с ФАН.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд тоже не в восторге от Суперлиги. Его слова приводит The Sun.

«Богачи устроили войну с футболом, это позор. Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», — сказал Фердинанд.

А экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает создание клубной Суперлиги предательством футбольных ценностей.

«Разговоры о создании и проведении Суперлиги — это отход от всех ценностей, которые проповедовал футбол на протяжении последних 70 лет», — заявил Фергюсона изданию Reuters.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании.