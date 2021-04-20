Отец Фриске заявил, что Корчевников постоянно приходит к нему домой и ест пельмени

Отец покойной исполнительницы Жанны Фриске Владимир заявил, что телеведущий Борис Корчевников постоянно приходит к нему домой. Дело в том, что он стал большим другом для семьи певицы после ее смерти.

По словам Владимира Фриске, благодаря Корчевникову дочь до сих пор помнят, звонят журналисты и пишут о ней.

«Хочется сказать особое спасибо Бореньке. Он член нашей семьи. Несколько раз у нас дома был. Жена знает, что он любит пельмени, специально для него готовили», — рассказал мужчина в передаче «Судьба человека».

В свою очередь сам телеведущий заявил, что очень любит чету Фриске. Эти люди стали для него почти родными. Корчевников заявил, что несчастье в семье воспринял как личное. Он решил подставить плечо помощи родителям звезды, так как они очень в этом нуждались.

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году на 41-м году жизни. На протяжении двух лет она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал, что у сестры Жанны Фриске Натальи нашли целый букет болезней.