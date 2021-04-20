«Врачи сделали невероятное!» — Зеленский едва не умер в драке

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Виктория Андреева
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Хулиганы без веских причин напали на шоумена. Просто не понравилась внешность?

«Врачи сделали невероятное!» — Зеленский едва не умер в драке

Фото: depositphotos / stevanovicigor

Сдержанный, целеустремленный и обходительный телеведущий Михаил Зеленский в юные годы был ярым бунтарем. Из-за нестандартной внешности и не всегда примерной манеры поведения он часто встревал в скандальные ситуации. Об одной из таких, которая едва не закончилась смертью шоумена, рассказал его хороший знакомый, режиссер Евгений Каплун.

Он отметил, что в молодости Зеленский любил одеться «не как все»: носил рваные джинсы, бандану и даже пирсинг. В таком виде он не боялся заявиться даже на радиостанцию, где трудился. На отвязного подростка из Хабаровска «клевали» не только красивые девушки, но и местные хулиганы.

«Мы вместе и он один попадали в передряги. Одна такая закончилась больницей. Фактически вся радиостанция занималась поиском лекарств, организацией ухода и так далее. Собирали медикаменты по военным госпиталям», — с ужасом вспоминал Каплун.

Режиссер предположил, что именно после этого случая Михаил Зеленский решил покинуть «душный» Хабаровск. Этот город стал для профессионального журналиста тесным.

«Весь город мне помогал. Я огромное спасибо хотел сказать врачам. Они сделали невероятное!» — отметил телеведущий в юбилейном выпуске программы «Прямой эфир».

www.globallookpress / Igor Primak

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Дмитрий Миллер спас телеведущего Бориса Корчевникова от «остановки сердца» в прямом эфире.

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