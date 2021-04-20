Истребитель МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми

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Светлана Шевченко
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Информации о пострадавших не поступали.

Истребитель МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Истребитель МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми. Инцидент произошел 20 апреля.

По уточненной информации пресс-службы Центрального военного округа, во время планового учебно-тренировочного полета в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования.

После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки.

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