Истребитель МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми. Инцидент произошел 20 апреля.

По уточненной информации пресс-службы Центрального военного округа, во время планового учебно-тренировочного полета в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования.

После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки.