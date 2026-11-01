Мраморный пол за копейки: как сэкономить на дорогой отделке

Мрамор ценят за неповторимый рисунок и разнообразие оттенков. Им отделывают полы, из него делают подоконники, мебель и декоративные панно. Но стоимость камня может различаться в несколько раз, а при выборе места для его использования важно учитывать свойства материала.

Как сэкономить на мраморной отделке, чего боится натуральный камень и чем его можно заменить? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Мраморный пол из обломков: как сократить расходы

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Елизавета Бондарь всегда мечтала о мраморном поле, но покупка материала обходилась дорого. Девушка нашла выход: приобрела обломки на производстве и самостоятельно их уложила.

«Я подбирала кусочки камня по цвету, чтобы не было два светлых рядом, два темных, и старалась комбинировать белый с серым, с темным, чтобы раскладка играла разными цветами», — говорит владелица квартиры Елизавета Бондарь.

Остатков хватило также на подоконник, этажерку и журнальный столик. Один паллет стоил пять тысяч рублей. Мраморный пол обошелся в 34 тысячи — около 2600 рублей за квадратный метр. Для сравнения: стоимость слэба мрамора начинается от пяти тысяч рублей за квадратный метр и может быть значительно выше.

«Это зависит зачастую от конкретного рисунка блока, который достали и оценили его эстетичность. Один и тот же материал может иметь разную цену, и разница может быть в несколько раз», — говорит генеральный директор компании по производству изделий из натурального камня Анна Мирошкина.

Небольшие фрагменты мрамора используют не только для отделки пола. В мозаичной мастерской из них собирают декоративные панно и объемные композиции.

«У меня заказал мраморные работы из серии объемных арт-объектов Филипп Киркоров. И именно под его интерьер, его гостиной было сделано пять работ из серого мрамора, разные совершенно по форме», — говорит руководитель студии мозаики Мария Буглак.

Художники выкладывают фрагменты как лицевой стороной, так и сколом наружу — это позволяет создавать трехмерные изделия. В зависимости от сложности стоимость таких работ может достигать миллионов рублей.

Для обработки камня используют разные инструменты.

«Разные совершенно кусачки, и ими уже накалываем материал. Если мы говорим о толстом мраморе, то это, конечно, вначале нужно использовать смальтокол. Он позволяет как раз колоть и толстые куски, и длинные полоски камня», — говорит Мария Буглак.

От добычи мрамора до готового изделия

www.globallookpress.com/Günter Flegar

Прежде чем попасть в мастерскую, камень проходит несколько этапов обработки. На месторождении в Карелии мрамор добывают алмазно-канатным методом.

«Две скважины горизонтальных и одна вертикальная сбиваются в одной точке. В дальнейшем, получается, заводится канат по горизонту, отпиливается горизонт монолита. Отпиливаются вертикальные отсечные скважины, и дальше монолит уже распиливается на панели, которые в дальнейшем с помощью гидравлических подушек отжимаются», — говорит руководитель проекта компании по добыче мрамора Виктор Вахрамеев.

В отличие от взрывного способа, такой метод позволяет бережнее отделять блоки, снижая риск их повреждения и образования трещин.

На производстве слэбы распиливают на детали нужной формы.

«Мы берем большой слэб, кладем на стол его, задаем программу, и он делает нам детали, начиная от самых простых прямоугольников, там треугольников, квадратов, до сложных профилей, фасонов и так далее», — говорит оператор станка ЧПУ Сергей Захаров.

Затем заготовки шлифуют, полируют и соединяют. Рисунок подбирают так, чтобы готовое изделие выглядело цельным.

«Подбираем рисунок сначала при распиловке, и при склейке получается, что у нас рисунок повторяется. То есть имитация целикового камня идет. Камень клеится на определенные клеи, есть полиэфирные, есть на основе эпоксидки. Вот белые камни, все они на эпоксидке», — говорит начальник производства Виталий Дружинин.

От чего зависят цвет и свойства камня

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Мрамор от природы имеет разные оттенки и рисунки. Чистый белый мрамор образуется из известняка без примесей. Соединения железа придают коричневые и желтоватые оттенки, а органические примеси — темно-серые и черные.

Материал достаточно прочный и поддается реставрации, но имеет пористую структуру и чувствителен к кислотам.

«Если на мрамор попала кислота, то камень может войти во взаимодействие с кислотой. Возможно, останется пятно. Поэтому именно для кухонных столешниц мы бы не рекомендовали использовать мрамор», — говорит Анна Мирошкина.

Чем заменить натуральный мрамор

www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Если бюджет ограничен, можно использовать обломки слэбов, как это сделала Елизавета, или выбрать материал с похожим рисунком.

Дарья Кардаш, например, предпочла керамогранит.

«Это идеальный, шикарный, красивый керамогранит, который полностью детально имитирует мрамор. Было принято решение взять синий-голубой, поскольку здесь сочетается несколько природных оттенков, которые между собой идеально смотрятся», — говорит владелица дома Дарья Кардаш.

Еще один вариант — искусственный камень. Внешне он может напоминать натуральный, но отличается по характеристикам. Литьевой используют, например, для кухонных столешниц, а оселковый — для отделки стен. Выбор зависит не только от рисунка и цены, но и от того, где будет находиться материал.