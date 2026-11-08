К Агафье Лыковой срочно отправили вертолет: что случилось в глухой тайге

Агафья Лыкова, десятилетиями живущая вдали от цивилизации, целую неделю не выходила на связь с людьми, которые следят за ее судьбой на «большой земле». Для тех, кому небезразлична пожилая женщина, тишина со стороны отшельницы стала тревожным звоночком. Особенно учитывая, что окрестности ее обитания заполонили медведи.

Когда перестал работать спутниковый телефон, через который Агафья связывается с внешним миром, было принято решение отправить к ней в тайгу экспедицию. Опасения, к счастью, не подтвердились: женщина оказалась жива и здорова, а причиной исчезновения связи стала техническая неисправность телефона.

«Пропала связь с Агафьей. Неделю не выходила на связь. Снарядили экспедицию. Прилетели. Сломался телефон, оказывается», — рассказал духовник отшельницы, иерей Игорь Мыльников, в беседе с KP.RU.

Связь удалось восстановить, но появилась другая проблема: ее помощник, диакон Георгий Данилов, который несколько месяцев находился на заимке, уехал обратно на «большую землю». Теперь 81-летней женщине предстоит встретить зиму практически в одиночестве.

Как живет отшельница-Агафья Лыкова

Жизнь в сибирской тайге даже в теплое время года требует немалых физических усилий. А с наступлением холодов количество забот только увеличивается. Необходимо заготавливать дрова, поддерживать хозяйство, следить за животными и обеспечивать себя необходимым.

Особую тревогу вызывают дикие животные. В этом году медведи стали все чаще появляться в непосредственной близости от жилища (заимки) Агафьи Карповны. Один из хищников вел себя особенно настойчиво и подходил практически к самой избе.

По сведениям, которыми поделился духовник отшельницы, на опасного зверя даже получили разрешение на отстрел. Однако после принятия соответствующих мер медведь исчез из окрестностей заимки. Больше его там не замечали. Остается только надеяться, что хищник отправился в спячку.

Полностью беззащитной Агафья Лыкова не остается. Неподалеку от ее дома расположен кордон государственного природного заповедника «Хакасский». Сотрудники регулярно навещают отшельницу, помогают ей справляться с бытовыми трудностями и чрезвычайными ситуациями.

Как медведи уже нападали на отшельницу

Нынешняя ситуация с дикими животными — не первый случай, когда жизнь Агафьи Лыковой оказывается под угрозой из-за таежных хищников. В начале сентября 2026 года возле ее заимки произошел опасный инцидент: медведь бросился в сторону женщины, когда она занималась хозяйственными делами неподалеку от дома.

Отшельница спокойно отступила к избе и успела укрыться внутри. Хищник остановился примерно в 20 метрах от жилища. После происшествия Лыкова сообщила о случившемся службам, а позднее рассказала о встрече духовнику Игорю Мельникову и тележурналисту Андрею Гришакову.

Священника особенно удивила реакция женщины. По его словам, Агафья Карповна рассказывала о случившемся почти с улыбкой, словно речь шла о непослушном животном, а не о смертельно опасном хищнике.

«Она рассказывала все это с каким-то полусмехом. Не испуга не было в голосе, ничего такого. Мол, безобразник, куда забрался! Потом гоняли-гоняли его, а он где-то спрятался. Перепуга в ее голосе я не услышал. Но, конечно, за нее тревожно. Время-то голодное, какое-то нашествие медведей, честное слово!» — поделился Мельников.

Зверя пытались отогнать петардами и выстрелами, однако окончательно проблема не разрешилась: медведь скрылся и, предположительно, некоторое время оставался неподалеку. По словам духовника, опасность тогда угрожала не только самой Лыковой, но и людям, находившимся рядом с ней.

Тогда рядом с ней жили шестеро студентов из Москвы. Они приехали в тайгу в качестве волонтеров, чтобы помогать отшельнице, и разместились в палатках возле ее избы. Соседство с агрессивным хищником стало серьезным испытанием и для них.

Почему Агафья Лыкова не хочет возвращаться к людям

Агафья Карповна — последняя оставшаяся в живых представительница семьи староверов-отшельников, которую геологи обнаружили в Западных Саянах в 1978 году. Ее родственники ушли в глухую тайгу еще в 1937-м, спасаясь от гонений и стремясь сохранить привычный религиозный уклад.

На момент обнаружения семьи в живых оставались пятеро Лыковых: отец Карп Осипович, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. К 1981 году умерли трое детей, а в 1988-м не стало и главы семейства. Агафья осталась одна.

Она родилась, по разным данным, в 1944 или 1945 году. Практически всю жизнь женщина провела вдали от цивилизации, самостоятельно обеспечивая себя необходимым. Семья не пользовалась многими привычными продуктами и вещами, а суровые условия заставляли осваивать необычные способы выживания.

Так Агафья вместе с сестрой Натальей рыла трехметровые ловчие ямы среди скал, чтобы добывать пропитание. Зимой Лыковы выкапывали картофель прямо из-под снега.

Несмотря на возраст, отшельница продолжает заниматься хозяйством и не собирается переезжать на «большую землю». К встречам с дикими животными она тоже относится по-своему. Однажды, столкнувшись с медведем на дороге, женщина начала читать Иисусову молитву, после чего зверь развернулся и ушел в кусты.

Кто поможет отшельнице пережить зиму

Заимка Агафьи Лыковой находится на реке Еринат, на территории заповедника «Хакасский». Неподалеку расположен кордон, где работают инспекторы. Пост специально приблизили к жилищу отшельницы, чтобы она могла обратиться за помощью в случае необходимости.

Однако присутствие инспекторов не заменяет постоянного помощника. Зимой Агафье Карповне предстоит самостоятельно заботиться о доме, заготавливать дрова и поддерживать хозяйство. Поэтому сейчас главная задача ее окружения — найти человека, который сможет поселиться рядом и разделить с ней непростые условия жизни.

«Починили [телефон]. Увезли помощника. Осталась одна. Ищем нового», — сообщил Игорь Мыльников.

Кандидат должен быть физически крепким, выносливым и готовым к жизни вдали от городских удобств. Еще одно важное условие — общая вера с Агафьей Карповной.

Письмо из Америки

В октябре 2026 года стало известно, что ее судьбой заинтересовалась американка по имени Кэтрин. Женщина нашла историю отшельницы в интернете и решила написать ей письмо. В послании незнакомка призналась, что восхищается стойкостью 81-летней жительницы сибирской тайги, и пожелала ей сил и крепкой веры.

Об этом сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. Сотрудники учреждения собирались передать письмо Агафье Карповне во время следующего сеанса связи по спутниковому телефону.

При этом помощь Агафье приходит не только в виде писем. В 2026 году она перебралась в новый дом, построенный на территории заповедника после того, как прежнее жилище пострадало от паводка.

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