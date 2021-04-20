Россия на четыре дня ограничила полеты над частью Крыма и Черным морем
| Светлана Шевченко Мировые новости 1 168
Согласно данным NOTAM район объявлен временно опасным.
Фото: Depositphotos / DmitriyAnaniev
Россия с 20 по 24 апреля ограничила полеты над частью Крыма и Черным морем.
«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует Интерфакс международное извещение для пилотов (NOTAM).
В частности, в зону ограничений полетов до высоты 19 тысяч метров согласно координатам входит территория от Севастополя до Феодосии, а также прилегающие к Южному берегу Крымского полуострова территориальными водами и над частью международных вод Черного моря.
Читайте также
+11° 765 мм рт. ст.
24%
24%
76.02
-0.23 91.75
0.27
-0.23 91.75
0.27
Нашли ошибку?