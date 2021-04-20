Россия на четыре дня ограничила полеты над частью Крыма и Черным морем

Россия с 20 по 24 апреля ограничила полеты над частью Крыма и Черным морем.

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует Интерфакс международное извещение для пилотов (NOTAM).

В частности, в зону ограничений полетов до высоты 19 тысяч метров согласно координатам входит территория от Севастополя до Феодосии, а также прилегающие к Южному берегу Крымского полуострова территориальными водами и над частью международных вод Черного моря.